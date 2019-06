Mondiali di calcio femminili: il bacio fra la Eriksson e la Harder, fidanzate e rivali sul campo

Il bacio fra la svedese Magda Eriksson e la danese Pernille Harder al termine della sfida vinta dalla Svezia contro il Canada, sta facendo il giro del mondo. Le due ragazze, rivali in campo, hanno una relazione stabile da oltre 7 anni.

Il calcio che abbatte ogni frontiera. I mondiali di calcio femminili in corso in Francia stanno emozionando e appassionando come mai era successo prima, a testimonianza di un cambiamento culturale radicale anche nel nostro Paese (L’Italia ha anche raggiunto uno storico quarto di finale e domani giocherà contro l’Olanda). Ma le notizie belle non riguardano semplicemente il fattore campo, ma anche una maggiore apertura mentale generale. Hanno emozionato le immagini relative a un bacio appassionato fra la svedese Magda Eriksson e la danese Pernille Harder, al termine dell’ottavo di finale vinto dalla Svezia contro il Canada.

Il bacio fra la Eriksson e la Harder. L’amore che va oltre barriere culturali e rivalità sportive

La Eriksson e la Harder hanno una relazione stabile da oltre 7 anni. La danese Harder sta seguendo dal vivo le gesta della sua compagna svedese Eriksson ai mondiali di calcio in corso in Francia. La Svezia ha battuto il Canada negli ottavi di finale della competizione e la ragazza danese a bordo campo ha festeggiato l’impresa baciando la fidanzata svedese. Un bacio che va oltre ogni rivalità sportiva e che raramente si vede davanti alle telecamere.

La curiosità è che per qualificarsi al Mondiale la Svezia ha eliminato a settembre proprio la Danimarca, capitanata dalla Harder.