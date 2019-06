Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 27 giugno 2019

La programmazione in prima e seconda serata di giovedì 27 giugno 2019.

Cosa guardare in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 27 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con semifinale, valida per gli Europei Under 21. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “L’angelo della vendetta”: in un campeggio vicino alla citta’ di Taunus, va a fuoco una roulotte. Tra i resti dell’incendio, viene ritrovato il corpo carbonizzato di Clemens Herold. A cercar di far luce sul dolo è l’ispettore capo Oliver von Bodenstein, con l’aiuto della collega Pia Kirchhoff. Il caso si rivela, però, spinoso: ben presto, altre due morti misteriose si susseguono complicando le indagini. A seguire, “Strucult”, dedicato a Dino Risi.

Su Rai 3 va in onda il film “In her shoes-Se fossi lei”: Rose, avvocato di grido, e Maggie, splendida ragazza interessata soprattutto alle feste, sono due sorelle che hanno in comune solo il Dna e la misura delle scarpe. Dopo un terribile litigio, Rose caccia di casa Maggie. Quest’ultima, non avendo un posto dove stare, si mette sulle tracce della nonna, che non vede da anni, e inizia a ripensare alla sua vita. Subito dopo, il documentario “Nuovi Eroi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Un piede in paradiso”.

Su Canale 5 va in onda il musical cult “Grease”. In seconda serata, lo speciale “Van Gogh-tra il grano e il cielo”.

Su Italia 1 va in onda il film “Into the storm”: una serie di tornado senza precedenti si scatena nell’arco di un’intera giornata sulla cittadina di Silverton. Un fenomeno senza precedenti, caratterizzato da cicloni inaspettati e devastanti in attesa del peggiore di tutti. Mentre gran parte della popolazione cerca di mettersi al riparo, cacciatori di cicloni, dilettanti a caccia di emozioni e cittadini coraggiosi si preparano ad affrontare l’occhio del ciclone per ottenere quello scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita o sperimentare un’esperienza estrema. A seguire, il film “Frozen”.

Su La 7 va in onda va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “True justice II – Vendetta personale”: dopo l’attacco di cui è rimasto vittima con la sua squadra, Kane partecipa ai funerali dei suoi amici rimasti vittime della malavita e promette di vendicare la loro morte. Mette, così, in piedi una nuova squadra di agenti e si trasferisce a Vancouver, dove si ritrova a lavorare a stretto contatto con la Cia, per eliminare un obiettivo di alto livello: un avvocato che ha avuto un ruolo nell’attacco. La Cia lo vuole morto e come ricompensa promette a Kane ulteriori dettagli che gli permettano di avvicinarsi al responsabile della morte dei suoi precedenti agenti.

Maria Rita Gagliardi