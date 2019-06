Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 Giugno 2019: lo Scorpione è stanco, il Sagittario è pronto a vivere una grande estate

Giovedì 27 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ho spiegato più volte che quest’anno ti troverai a vivere momenti di grande soddisfazione alternati ad altri di attesa. Diciamo che questo è un anno un po’ a singhiozzo e allora, a volte, ti senti pronto a sfidare qualsiasi persona, qualsiasi situazione, e altri momenti ti senti un po’ agitato. Potresti aver fatto tanto ma ora sei in attesa di nuove conferme. Le migliori potrebbero arrivare anche durante l’estate. Ricordo che per i sentimenti agosto sarà un mese molto importante, mentre luglio potrebbe mettere qualche coppia in discussione;

Toro. Il Toro è forte. Torna nel tuo segno una Luna molto particolare, che impone magari rigidità, rigore, ma quando è necessario imporsi delle regole tu non ti tiri indietro. Ricordiamo che sei un segno di terra, quindi ti piacciono le cose belle della vita, ami i piaceri in genere, però se c’è da diventare stakanovisti determinati nullaosta anche a qualche decisione tosta. Sono in atto piccole rivoluzioni personali che riguardano la casa ma anche il lavoro;

Gemelli. I Gemelli hanno delle stelle importanti, ma bisogna ammettere il fatto che non tutto è andato come previsto e quindi tra chi deve salvare capra e cavoli, mettere a posto una questione personale o magari un contenzioso, un contratto, a chi semplicemente non sa se rinnoverà un accordo oppure no, molti sono in balia dei venti e mai come in questo momento hai bisogno di divagare la mente. L’amore consente dei voli pindarici particolarmente intriganti. I nuovi rapporti sono molto interessanti;

Cancro. La seconda parte della settimana aiuta a puntare verso un obiettivo: quello giusto. Sappiamo che dall’anno scorso ci sono perplessità. Saturno opposto può creare qualche disturbo, lo sappiamo, lo ripeto spesso, anche se tu ne hai piene le tasche di quello che dico. Però voglio anche dirti che con la fine dell’anno questo assedio, questo momento di difficoltà, finirà ed normale che tu adesso ti senta veramente svuotato. A volte anche pronto a fare delle grandi cose, chiamato a un grande impegno, ma costretto a dimostrare ogni giorno quanto vali. È come se dovessi nuotare controcorrente. Questo naturalmente affatica chi è già stanco di suo e sia chi magari ha iniziato un nuovo progetto, programma, con grande ardimento, ma si trova a dover lottare da solo contro tanti, troppi eventi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è pronto a fare grandi operazioni. Questo è un anno in cui puoi imporre il tuo volere. Deve essere però un volere giusto: non devi strafare. Sarebbe importante anche sentire che cosa dicono gli altri. In generale, le tue iniziative possono essere valide grazie a Giove favorevole ma non devono essere troppo rischiose, soprattutto in termini di soldi. Qui invito, anche se Giove è favorevole, a essere un po’ cauti con i quattrini perché altrimenti si rischia di fare delle cose un po’ troppo onerose ed entro due anni poi di pagar pegno, quindi anche nelle clausole, negli accordi, nei contratti, bisogna assolutamente evitare di fare cose sbagliate;

Vergine. La Vergine in questi giorni è un po’ più sacrificata per quanto riguarda il lavoro. Rispetto al 2018 potresti lavorare in maniera diversa, magari anche in un nuovo ruolo, però sappi che adesso tutto quello che stai mettendo in cantiere andrà alla grande da settembre in poi. E questo è un periodo molto buono anche per chi da poco ha una storia e vuole convalidarla, per chi vuole sposarsi, convivere. Chi è separato può pensare a un nuovo riferimento. Questo resta un periodo nebuloso solo per chi è in attesa di una risposta di lavoro e deve fare i conti con qualche ansia di troppo;

Bilancia. La Bilancia vuole chiudere con un certo ambiente. La cosa strana è che tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni non ha dato grande rilancio alla Bilancia, quindi immagino anche che chi l’anno scorso ha cambiato lavoro ha pensato di rimettersi in gioco, adesso poi inesorabilmente deve fare un passo indietro. Sì, proprio questa è l’immagine giusta: hai fatto due passi e ora ne stai facendo uno indietro, a da ora hai una marcia in più. Io chiedo a tutti i Bilancia di non rischiare, di fare le cose giuste fino alla fine dell’anno. Ci vuole pazienza anche in amore;

Scorpione. Lo Scorpione fino a sabato deve cercare di limitare il suo raggio di azione, magari concedendosi anche delle giornate di totale pigrizia e indolenza. D’altronde, qualche Scorpione m i darà anche ragione perché in questi giorni dovresti avere un gran sonno. Penso che tu sia molto stanco anche se magari hai dormito tanto. Forse è solo un po’ di rifiuto nei confronti della realtà. Forse vorresti delle giornate un po’ intriganti? Non può essere sempre colpa degli altri se le cose vanno male. Sul lavoro devi accettare quello che c’è, anche se magari non è molto redditizio. L’amore risponde a luglio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è uno dei segni più forti dell’estate, quindi anche se si è chiusa una collaborazione presto se ne aprirà un’altra. La cosa importante adesso è viaggiare, muoversi, fare nuove esperienze e pensare anche a un nuovo amore. Per te è senz’altro meglio una convivenza rispetto a un matrimonio, quindi se devi fare delle scelte di un certo peso rifletti bene, però (parlo alle coppie che si vogliono davvero bene, che hanno un buon futuro e lo possono consolidare) in questo periodo si può pensare anche a un figlio, a una casa, a qualcosa di molto costruttivo. Chiaro che in un clima così importante può anche nascere il terzo incomodo: attenzione;

Capricorno. Se ricordate, tra metà aprile e inizio maggio, ho detto che il Capricorno avrebbe vissuto un momento di crisi in amore, che poi naturalmente sarà stato più o meno importante a seconda del tipo di legame che è in atto. I più giovani possono aver rinunciato a una storia, quelli che sono sposati da anni l’hanno dovuta rivedere. È necessario comunque fare una revisione di tutta la tua vita. Se non ci sono più le stelle arcigne di qualche mese fa, adesso c’è comunque qualche ripensamento che andrebbe allontanato. A te non dispiace faticare per ottenere le cose però ultimamente ti è sembrato di faticare molto e di ottenere poco. Attenzione con i soldi;

Acquario. L’Acquario in questi giorni vede rivoluzionare la propria vita anche se non lo desidererebbe e quindi qui sono messi in discussione tutti i rapporti, quelli di lavoro, quelli d’amore e se anche hai sempre gli stessi riferimenti devi lottare per mantenerli; quindi qui abbiamo Acquario che lottano per mantenere ciò che hanno e Acquario che invece vogliono o devono cambiare per motivi contingenti. C’è chi anche potrebbe risparmiare mettendo l’ufficio in casa, cambiando la residenza. Ci sono momenti particolari in questo mese e nel prossimo. Troppe spese, forse troppe tasse. Mancano riscontri e quando il segno dell’Acquario si sente un po’ stritolato, costretto da incombenze varie, non riesce a dar il meglio di sé;

Pesci. Pare che i sentimenti in questo periodo non siano così importanti, o almeno lo sono nella tua vita però adesso conta di più anche il lavoro perché ci sono degli accordi, della situazioni che vanno confermate. Luglio sarà il mese delle conferme, giugno non lo è stato. L’ideale in amore sarebbe cercare di dimenticare se c’è stato qualche tradimento, qualche problema. Il vero momento di tensione c’è stato circa un paio di mesi fa. Chiaro che le coppie che hanno vissuto una crisi, quelle che sono state messe sotto pressione tra aprile e maggio, possono riuscire a stare insieme, a riconciliarsi a luglio, ma deve essere uno sforzo reciproco: se uno dei due dà forfait è inevitabile che ci siano dei problemi. Le incomprensioni vanno messe fuori gioco. L’autunno porterà sorprese e ne parlerò molto presto.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento