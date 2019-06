Rassegna Stampa del 27 giugno 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

–“La nave forza il blocco, ferma davanti a Lampedusa. Trattativa a oltranza con Olanda e Germania

Migranti, Salvini fa muro

Sbarco negato alla Sea-Watch. L’idea di barriere al confine con la Slovenia”:

Il titolo principale della prima pagina de Il Corriere è dedicato agli sviluppi relativi alla Sea-Watch, che ieri ha forzato il blocco ed è entrata in acque territoriali italiane per volere del Capitano Carola Rackete. “So cosa rischio, ma i 43 naufraghi a bordo sono allo stremo”, ha detto la donna che gode dell’appoggio incondizionato della sua Ong.

–“Ora ci commuoviamo ma poi faremo qualcosa?”:

La tragica storia di Oscar e della figlia di due anni Angie Valeria, annegati domenica scorsa nelle acque del Rio Bravo nel tentativo di arrivare negli States, è l’argomento che insieme alla situazione della Sea-Watch occupa il corpo centrale della prima pagina de Il Corriere della Sera di oggi. Al centro campeggia la drammatica foto che sta commuovendo tutto il mondo: i corpi senza vita di Oscar e di Angie Valeria, ritrovati ancora abbracciati nelle acque del fiume.

Il Sole 24 Ore

–“Arcelor: «Pronti a chiudere a Taranto»”:

Ultimatum per il Governo. Tra due mesi e dieci giorni l’ex Ilva di Taranto chiuderà i battenti e succederà il 6 settembre, cioè nel giorno in cui secondo il Dl Crescita non varrà più l’immunità penale per i vertici dell’azienda. Lo ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, Amministratore Delegato di ArcelorMittal Europa (che detiene la proprietà dell’impianto). Se il Governo italiano non dovesse trovare una soluzione, soltanto a Taranto 8mila dipendenti perderebbero il lavoro.

-“Libra ha scelto Ginevra ma la sede una scatola vuota”:

L’immagine di spicco del corpo centrale della prima pagina de Il Sole 24 Ore è quella relativa all’articolo che parla di Libra, la criptovaluta di Facebook, e della sede di Ginevra che ieri è stata svelata dal fondatore Marck Zuckerberg.

La Gazzetta dello Sport

–“I botti di Conte

Bloccato Lazaro, in arrivo Sensi

Continua l’ttacco a Lukaku Dzeko”:

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è quasi totalmente dedicata alle mosse di mercato che Antonio Conte, il nuovo allenatore dell’Inter, vuole mettere a segno per far risorgere dalle ceneri la squadra. I nomi su cui si punta sono quelli di Valentino Lazaro, Stefano Sensi, Romelu Lukaku, Nicolò Barella e Edin Dzeko. Il tecnico vuole accelerare i tempi per concludere le trattative d’ingaggio prima possibile.

-“Da Gigi a Gigio

Psg: assalto a Donnarumma

Areola-Milan?”

Sulla colonna di destra altre notizie relative al calciomercato. In primo piano i movimenti del Paris Saint Germain dopo l’annuncio dell’addio di Gianluigi Buffon, che per un altro anno vestirà ancora la maglia della Juventus. La squadra francese pensa a un sostituto e il nuovo portiere potrebbe essere il milanista Gigio Donnarumma.

La Repubblica

“Forza Capitana

La Sea-Watch comandata da Carola Rackete ignora l’alt e approda a Lampedusa con i 42 migranti

L’ira di Salvini: “Vanno arrestati, l’Olanda ne risponda”. E ipotizza un muro anti-profughi a Trieste

Padre e figlia annegatno sulla frontiera Messico-Usa, dramma senza confini”:

Anche La Repubblica ha scelto di dedicare la sua prima pagina di oggi alla situazione della Sea-Watch e alla drammatica storia di Oscar e Angie Valeria, il papà e la sua bimba partiti da El Salvador e annegati nel Rio Bravo pur di raggiungere gli Stati Uniti d’America. “I porti sono chiusi perché, se li aprissi, sarebbero aperti”: campeggia in primo piano la vignetta di Altan su Matteo Salvini.

La Stampa

“Il Capitano Carola sfida Salvini

L’olandese Sea-Watch rompe il blocco del Viminale. Il leghista: li arrestiamo e cancelliamo Dublino”:

Anche la prima pagina de La Stampa dedica la maggior parte del suo spazio al braccio di ferro Matteo Salvini- Sea Watch, ricordando l’altro dramma dei migranti che si sta vivendo alla frontiera tra Usa e Messico.

–“Sangue sull’Europa

Germania choc: politico ucciso perché a favore dei migranti”:

Al centro della prima pagina conquista uno spazio la vicenda del politico tedesco Walter Lübke (Cdu), assassinato alcune settimane fa. C’è un sospettato per quest’omicidio: si tratta di un estremista di destra con simpatie neo-naziste. Walter Lübke aveva ricevuto minacce già in passato perché favorevole ai migranti e ai rifugiati.

Maria Mento