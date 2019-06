Amministrazione comunale di Biella, il Sindaco vuole aumentare i compensi per la Giunta; “Indennità troppo basse”

Il sindaco di Biella, il leghista Claudio Corradino, e la sua Giunta hanno intenzione di alzare il valore delle loro indennità, per “mettersi in pari” con quelle dei colleghi dei Comuni limitrofi. È polemica

Ieri, a Biella, si è tenuto il primo Consiglio Comunale della neo insediata Amministrazione Corradino. Per Claudio Corradino, membro della Lega, si tratta del suo primo mandato da sindaco (succede a Marco Cavicchioli). Durante la seduta si è parlato di un possibile aumento di stipendio per i membri della Giunta. Il discorso, già affrontato sui social giorni addietro anche grazie all’intervento dell’ex Assessore del PD Stefano La Malfa che ha ritirato in ballo il vice Sindaco Giacomo Moscarola, si è incentrato sulle indennità di carica che l’amministrazione precedente ha ridotto del 30%. Per Claudio Corradino il compenso dei membri del Consiglio Comunale va aumentato.

Il Sindaco di Biella vuole le indennità di carica più alte, il discorso ieri in Consiglio comunale

Claudio Corradino, Sindaco di Biella, ritiene che le indennità di carica che andranno a percepire i componenti della sua Giunta comunale non siano adeguate. Non rispetto al compenso percepito da colleghi che ricoprono le medesime cariche in Piemonte e non davanti alla riduzione dei componenti della Giunta. L’Amministrazione comunale uscente aveva approvato una riduzione delle indennità pari al 30%, ma ieri il primo cittadino- nel corso del suo primo Consiglio comunale- ha affermato che la questione si dovrà rivedere nei prossimi mesi: “Non è all’ordine del giorno, ma una riflessione si può comunque fare: nel passato c’è stata una giunta che ha tagliato i compensi del trenta per cento, in ragione dell’allargamento della squadra. Oggi invece gli assessori sono solo sette. E lavorano a tempo pieno per la città, come già dimostrato in questi primi giorni. E’ giusto che il sindaco di Biella guadagni quanto quello di Cossato e quasi la metà di quello di Vercelli? Stesso discorso per i componenti della giunta… Nei prossimi mesi, insomma, andrà fatta una riflessione”.

Il Sindaco di Biella vuole le indennità di carica più alte, la risposta del sindaco al consigliere

Non sono mancate in aula le tensioni. Paolo Robazza, consigliere di minoranza, ha chiesto in aula se le voci di un aumento delle indennità corrispondessero al vero. La domanda è stata pi volte reiterata all’indirizzo del sindaco Corradino, che infine ha risposto con fare arrabbiato che “Non rispondo a certe stupidate”.

Maria Mento