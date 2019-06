Bollini autostrade estate 2019: quando viaggiare e quando no per evitare il traffico

L’estate è cominciata e cominciano anche gli esodi verso le località balneari: ecco quali sono i bollini per il traffico autostradale per questo periodo vacanziero del 2019.

Ad inizio giugno sembrava che il bel tempo in questo 2019 non sarebbe mai arrivato. Passati i primi giorni del mese, però, l’estate e le sue temperature afose si sono presentate con qualche giorno d’anticipo e già a partire dalla scorsa settimana il termometro è salito sino a quota 40°. La logica conseguenza di queste temperature è stato un primo esodo verso le località marine più vicine, con la speranza che l’acqua del mare potesse lenire la sofferenza ed il sole donarci un sano colorito caraibico.

Le previsioni meteo indicano che le temperature sono destinate a rimanere costanti e sono sempre di più i lavoratori che cercano di anticipare le ferie estive allo scopo di evitare la calca dei giorni di agosto. Cerchiamo quindi di capire quali sono le giornate ideali per mettersi in macchina alla ricerca del relax meritato, dopo un inizio anno intenso dal punto di vista lavorativo e di studio.

Bollini autostrade estate 2019: ecco i giorni da evitare a Luglio e ad Agosto

Come ogni anno sono state pubblicate le previsioni del traffico per i mesi più caldi dell’anno. Chiunque fosse riuscito a strappare dei giorni di ferie a luglio sappia che è riuscito ad evitare le giornate da bollino nero e che non rischia di rimanere in coda per 8-10 ore consecutive. Ciò nonostante ci sono delle giornate da bollino rosso, tutte in concomitanza con il fine settimana, quindi il consiglio è quello di evitare una partenza di sabato: da evitare assolutamente le ore mattutine di sabato 6, 13, 20 e 27.

Ad agosto la situazione è decisamente più complicata: i bollini neri verso le mete vacanziere riguardano le ore mattutine di sabato 3 e sabato 10 agosto. Nelle ore pomeridiane ci sono solamente bollini rossi e riguardano i giorni: 2, 3, 9 e 10. Se siete sfuggiti alla calca nei giorni di partenza, non fatevi ingabbiare per il ritorno, i giorni da evitare assolutamente sono i sabati 17, 24 e 31, ma anche le domeniche 18, 25 e 1 settembre.