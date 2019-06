C’è aria di crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: il gossip – VIDEO

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono in crisi

Al centro del gossip nelle ultime ora Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Stando a quanto rivelato dal settimanale Spy, nel numero in edicola da oggi 28 giugno, i due stanno attraversando un periodo di crisi sentimentale.

La storia d’amore tra i due va avanti da dieci anni, dalla loro unione sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Da quando stanno insieme è la prima volta che si parla di crisi tra loro.

Cosa sta succedendo tra Eros e la moglie Marica? Questo ancora non ci è dato saperlo, nessuno dei due ha ancora rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al pettegolezzo. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte