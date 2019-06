Eliana Michelazzo: “Mio fratello adottivo mi diceva che era una pazzia sposarsi”

Al “Sussidiario”, Eliana Michelazzo parla del rapporto con il fratello adottivo che l’aveva messa in guardia da Simone Coppi.

Finiti gli “impegni televisivi” con “Live Non è La D’Urso”, Eliana Michelazzo sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a a San Felice del Circeo. L’ex agente di Pamela Prati è stata raggiunta nella località marina, situata in provincia di Latina, dalla sorella ed il fratello, con i quali, negli ultimi dieci anni, aveva interrotto i rapporti, a causa della storia d’amore virtuale con Simone Coppi. Al “Sussidiario”, Eliana ha rivelato che proprio il fratello aveva cercato di metterla in guardia da Simone che, come ricorderete, in realtà non esiste:

“Mi aveva avvertita ma io non l’ho ascoltato perchè diceva che era una pazzia sposarsi così velocemente ma io invece ho fatto di testa mia. Ero così impazzita psicologicamente ch gli ho detto di sparire e di lasciarmi in pace e farmi godere la mia vita”.

Eliana Michelazzo: “Ho ritrovato mio fratello a 18 anni”

Continuando a parlare del fratello su Instagram, Eliana ha svelato, in esclusiva, un particolare che lo riguarda:

“È stato adottato e io in quel momento ho sbagliato perchè è come se avessi rifiutato un fratello che ho ritrovato all’età di 18 anni. Ad ogni modo, tornerò più forte di prima, perché alla fine me lo merito”.

Il prossimo settembre ci saranno nuovi sviluppi sul caso Prati?

Maria Rita Gagliardi