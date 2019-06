Francesco Monte accusato da un’amica di Giulia: “Era un amore calcolato” – VIDEO

A Francesco Monte non interessava davvero Giulia Salemi?

È passato quasi un mese da quando Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati, a prendere la decisione di allontanarsi è stato l’ex gieffino.

Giulia Salemi sta attraversando un periodo molto delicato dopo la rottura con Monte, ci credeva davvero nella loro storia d’amore.

Nelle ultime ore un’amica della nota influencer ha rivolto accuse davvero pesanti nei confronti dell’ex gieffino in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Queste le parole dell’amica di Giulia: “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci.”

E ancora: “Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”.

L’identità della ragazza è un mistero, Monte avrà capito di chi si tratta? Ma soprattutto replicherà alle sue dichiarazioni? Lo scopriremo.

