Un ginecologo di Ottawa è stato radiato dall’albo dei medici per aver inseminato le pazienti con il suo seme: potrebbe avere 50 figli.

Per anni il ginecologo di Ottawa, Bernard Norman Barwin, è stato un punto di riferimento per le donne e le coppie che non riuscivano ad avere figli. Il medico, infatti, in molti casi era riuscito a fertilizzare delle donne che erano convinte di non poter procreare. Nulla di strano, si trattava del suo mestiere, ma l’istinto di una delle donne nate da questi trattamenti di fecondazione assistita ha portato a scoprire una verità scomoda.

La donna, in età adulta, si è sottoposta al test del DNA ed ha scoperto di essere figlia del medico. Dopo aver compreso che il ginecologo aveva infranto le regole sostituendo al seme del padre quello proprio, la donna ha sporto denuncia contro Barwin. Le successive indagini hanno portato alla luce molti casi simili: ben undici figli delle sue pazienti portavano in dote il suo corredo genetico.

Ginecologo radiato dall’albo: dovrà pagare una multa di 10 mila dollari

Una volta ottenute le prove inconfutabili che il caso della paziente non era isolato ma parte di una pratica consolidata, il medico è stato sottoposto a processo e condannato. In meno di un mese Barwin ha perso il lavoro nella clinica, è stato radiato dall’albo ed è stato condannato a pagare un multa di 10 mila dollari alla donna che ha sporto denuncia. Data la malsana abitudine del medico, non è escluso che altre donne siano state sue vittime, secondo l’avvocato dell’accusa, infatti, i figli di Barwin potrebbero infatti essere addirittura 50.

