Incidente stradale mortale tra scooter a auto nella capitale, è morto un uomo di 42 anni

Uno scontro avvenuto a Roma tra uno scooter e un’automobile si è rivelato fatale per l’uomo di 43 che era a bordo del mezzo a due ruote

Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade italiane. Questa volta il dramma si è svolto nella capitale, in Via Casal del Marmo. Siamo, all’incirca, all’altezza dell’Hotel Selva Candida. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno, un uomo che guidava uno scooter si è scontrato contro una vettura e nell’impatto ha perso la vita.

Incidente stradale mortale a Roma,nulla da fare per uno scooterista di 42 anni

Intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio, una moto Honda Sh- guidata da un uomo di 42 anni- ha impattato contro una Fiat 500 in Via Casal del Marmo, a Roma. Il centauro, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ma le ferite riportate dall’uomo erano di una gravità estrema: lo scooterista è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. Alla guida della vettura un uomo di 51 anni che si è fermato per prestare soccorso al 42enne. L’uomo, trasportato all’Ospedale S. Andrea, stato sottoposto ai test sull’assunzione di alcol e droga.

Incidente stradale mortale a Roma, da comprendere la dinamica del sinistro

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro che ieri a Roma ha viste coinvolte una moto Honda Sh e una Fiat 500. Sul posto, all’altezza dell’Hotel Selva Candida, sono intervenuti gli agenti del Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. A loro il compito di effettuare i rilievi scientifici che dovranno accertare cosa sia realmente accaduto.

