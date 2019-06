Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Giugno 2019: il Toro potrebbe avere problemi in casa, i Vergine possono recuperare in amore

Venerdì 28 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’amore può tornare protagonista in un fine settimana interessante. L’amore è importante nella vita di un Ariete, può essere anche la molla che spinge a fare delle cose folli. Questo è un segno zodiacale che può sembrare per anni, mesi, conservatore, determinato e lontano da ogni tipo di cambiamento e poi- dall’oggi al domani- sprigionare un’energia, una capacità d’zione talmente grande talmente insostenibile anche, che in qualche modo sgomenta tutti quelli che lo circondano. Quindi, in questo periodo tu sei pronto a fare delle grandi trasformazioni. Non metterti in contrasto, in conflitto, con situazioni già esistenti da tempo che possono bloccare questa tua evoluzione. In amore se una storia non va abbiamo tempo qualche giorno per modificarla;

Toro. Il Toro vive un periodo in cui non pensa tanto alle novità sentimentali, soprattutto (ovvio) se già sistemato, ma magari dà un pochino più di peso alle questioni lavorative. D’altronde, con Saturno in ottimo aspetto non si può fare altro. Stai pensando a mettere a posto conti riguardanti la casa. Nel corso dei prossimi tre giorni, da questo punto di vista, potrebbero esserci di nuovo disagi e discussioni. Raccomando i Toro di puntare sull’autunno, in particolare quelli che stano facendo un grande progetto non devono demoralizzarsi: è tutto da costruire ma bisogna andare avanti;

Gemelli. Non appena arriverà l’autunno, e anche un po’ l’inverno, ti renderai conto che alcuni nemici non saranno più contro, che tu avrai finalmente voglia e tempo per agire. Ci troviamo ancora in una fase di attesa, di sistemazione, che può infastidire. In amore, però, puoi avere molto: agosto sarà un mese grande per chi cerca un sentimento, anche una relazione part-time, non dico l’amore della vita però intanto perché non iniziare a risolvere un problema? Se c’è stata, come credo, un po’ di baruffa nel lavoro, per questioni burocratiche, e hai la fortuna di avere il partener al tuo fianco non assediarlo con problemi inerenti a questa condizione pesante della tua vita, ma cerca di organizzare un viaggio lontano da tutti e da tutto;

Cancro. In questo weekend senti che è davvero arrivato il momento di divagare un po’ la mente. Sarebbe importante dare più spazio all’amore, poi luglio vedrà Venere nel tuo segno, quindi come fermare questo grande impeto. Proprio grazie all’amore puoi avere qualcosa in più, nel senso che una persona che ti stima, che non dico è innamorata di te ma magari ti vuole bene per altri motivi, può aiutarti nel lavoro. Nell’ambito del lavoro desiderio di fare cose nuove– ma necessità anche di capire cosa– e chi ha iniziato un nuovo progetto lo considera part-time. Probabilmente devi ancora lottare contro alcune persone che si mostrano molto diffidenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in queste due giornate si sentirà un pochino fiacco. Ricordo sempre, visto che questo è un periodo in cui si può fare e disfare, di fare il giusto perché se per esempio adesso avalli un qualcosa che non va bene, che può essere anche un po’ discutibile sul piano delle finanze o per altri motivi, rischi di pagare pegno tra uno o due anni, quindi bisogna essere molto molto savi. Lo dico perché è un cielo ottimo: agosto è un mese importante, questo vuol dire che tu hai il comando, ma proprio questa situazione di grande importanza potrebbe farti un po’ sbandare. Per esempio, in amore il fatto di avere stelle positive può portare un grande interesse ma può portare una sicurezza eccezionale, per cui qualcuno penserà “Sto bene da solo, perché mi devo mettere in coppia?” oppure “Visto che sono così sicuro di me, adesso voglio vedere fino a che punto una persona mi segue”. Ecco, tendere la corda potrebbe essere sbagliato;

Vergine. Venerdì e sabato sono le giornate migliori per ricucire uno strappo che riguarda anche un po’ i sentimenti. Bisogna dirlo: i segni di terra sono anche molto teneri, non è vero che pensano solo al lavoro. La Vergine, quando vuole amare, è molto dolce, solo che è un po’ pudica, non rivela immediatamente questo sentimento e quindi in qualche modo è sempre molto riservata. È probabile che tra domenica e lunedì ci sia stato un momento di crisi che bisogna cercare di recuperare, anche sotto il profilo intimo;

Bilancia. Questa fine di giugno porta una buona risposta e domenica sarà una giornata ideale per i sentimenti, per chi va a caccia di conferme e per quanto riguarda certi cambiamenti di lavoro bisogna dirlo: tutto va a rallentatore ed è probabile che tu adesso debba fare delle cose che qualche tempo fa avevi abbandonato. Sì, soprattutto i Bilancia che pensavano di migliorare cambiando forse saranno costretti a ritornare sui propri passi oppure ad ammettere un errore di valutazione. In amore c’è qualcosa da ridiscutere a luglio: attenzione a un/un’ex;

Scorpione. Lo Scorpione deve stare attento nelle relazioni sentimentali e di amicizia perché sappiamo che questo è un segno che non dimentica. Quando uno Scorpione lascia, in amore, è sempre pronto a rivendicare i proprio diritti però poi non dimentica i torti subiti. Questo è un vero problema, soprattutto se una persona è lontana. Lasciala andare, magari l’hai già lasciata andare perché è andata via però deve andare via davvero non solo fisicamente ma anche dalla tua testa. Devi farti scivolare le cose addosso, aprire la tua mente. Se già c’è una storia d’amore luglio sarà un mese di riconciliazioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Nel fine settimana bisogna cercare di evitare situazioni stressanti. Tu spesso sei in giro, sei in viaggio, in movimento, oppure- se non hai la possibilità di muoverti- ti muovi con la mente, quindi sei fuori di testa in qualche modo proprio per evitare la routine e soprattutto discussioni e situazioni che possono darti fastidio. Fai attenzione nei rapporti d’amore. Con gli altri, in generale, ci vuole più prudenza perché sei agitato;

Capricorno. Devi dimenticare il passato, lanciarti verso il futuro con più positività. Agosto e settembre saranno i mesi delle grandi emozioni, che però possono essere vissute già da adesso. Chi vuole sposarsi, convivere, pianificare l’autunno, l’inverno. Proprio la fine dell’anno porterà a tutti una garanzia in più di riuscita, oppure se ti hanno fatto uno sgarbo, ti hanno messo da parte, ci sarà una rivincita nel senso che tornerai a decidere oppure vedrai i tuoi nemici soccombere;

Acquario. Sei un po’ stanco, un po’ nervoso. Sembra che di recente tutto abbia preso una piega sbagliata e anche se le cose che fai non ti danno grande disagio possono dire che non ci sono grandi eventi, quindi più o meno si ripete quello che è stato fatto l’anno scorso. Quelli che non riescono a liberarsi in amore, che pensano a un rapporto come a un rapporto finito ma non hanno magari la voglia di metterlo in discussione, stanno un po’ più male. Potrebbero sbagliare in questo periodo a prenderti di petto perché hai un’aggressività malcelata che poi si conduce male, ecco, si trattiene male;

Pesci. Sei molto preso da un progetto che ci sarà tra autunno e inverno, e questo vale per i liberi professionisti e per gli imprenditori. In generale, luglio è un mese che fa riaffiorare l’amore. Qui bisogna anche dire che c’è un amore in crisi. Aprile e maggio sono stati mesi pensanti, un po’ anche giugno, quindi chi ha una storia recuperabile la recupererà o c’è anche chi volterà pagina. Attenzione alle parole: contano molto nella tua vita. Una promessa, si dice, sia un debito. Il prossimo, imminente, fine settimana porterà giudizio e novità.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento