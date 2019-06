Demolizione Ponte Morandi, la promessa di Salvini su Twitter: “Restituire il prossimo anno il Ponte ai Genovesi”

La demolizione del Ponte Morandi (a meno di un anno dal tragico crollo alla vigilia di Ferragosto) è il tema della mattinata.

Una demolizione tecnicamente impeccabile cui hanno presenziato politici locali e nazionali.

Fra questi ultimi, come previsto dalla vigilia, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che subito ha twittato (rispondendo ad una domanda che molti italiani si sono posti: quali sono i tempi della ricostruzione?)

Ricordando le vittime di quel tragico momento, rendo omaggio a una Città che non si è mai fermata, con un impegno: restituire il prossimo anno il Ponte ai Genovesi e agli Italiani 🇮🇹 #genovanelcuore — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 giugno 2019

Nessun dubbio quindi sulle tempistiche: entro l’anno prossimo Genova avrà nuovamente il suo ponte.

Da notare come – soprattutto per i termini usati – questo tweet possa ricordare in qualche misure la comunicazione berlusconiana di qualche tempo fa quando – ai tempi non esistevano i social – i cartelloni con l’ex Premier svettavano sulle vie di mezza Italia, con tante promesse ed “impegni concreti”. Che la berlusconizzazione di cui ha parlato qualche giorno fa Alessandro Di Battista sia davvero in atto?