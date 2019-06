Rassegna Stampa del 28 giugno 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

–“Ilva e Atlantia: scontro tra Di Maio e le grandi imprese

Il ministro: azienda decotta. La replica: vie legali

Rebus Sea Watch, l’Olanda dice no ai migranti”: 4Il titolo principale di quest’oggi il Corriere della Sera lo dedica alla tragica situazione che sta coinvolgendo i lavoratori dell’Ilva di Taranto, a rischio chiusura il 6 settembre prossimo. Ancora stallo sulla questione della Sea-Watch: nessuno vuole accogliere i migranti.

-“Il lavaggio del cervello per dare i bimbi in affido”:

Plagiavano i bambini, tramite lavaggi del cervello e scariche elettriche a mani e piedi, per metterli contro i genitori e affidarli agli amici. La maxi inchiesta shock che ha portato, nel Reggiano, all’arresto del sindaco PD di Bibbiano. Altre 37 persone sono indagate.

-“Mistero Merkel, nuovo tremore in pubblico

«Al G20 ci sarà»”:

La fotografia che conquista lo spazio centrale della prima pagina de il Corriere della Sera è però quella di Angela Merkel. La Cancelliera, durante la nomina del nuovo Ministro della Giustizia tedesco, ha accusato nuovamente dei tremori. È il secondo episodio in otto giorni. Si teme e ci si interroga sulla sua salute.

Il Sole 24 Ore

-“Di Maio all’attacco: «Atlantia è decotta, affonderebbe Alitalia»”: Anche la prima pagina de Il Sole 24 Ore dedica il suo titolo principale alle dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio su Atlantia, la società della famiglia Benetton. E il Ministro ha detto no al coinvolgimento della società in Alitalia perché farebbe perdere di valore in borsa anche agli aerei. La perdita di valore della società deriva dalla revoca delle concessioni autostradali.

–“L’effetto Draghi batte l’incertezza Tassi Btp ai minimi da aprile 2018” e “Dl crescita, subito lo sconto Imu sui capannoni delle imprese”:

Gli altri due titoli principali della pima pagina rimandano a due notizie che riguardano i Buoni del Tesoro Poliennali– e il loro effetto sullo spread in calo- e delle nuove agevolazioni sul pagamento dell’Imu per le imprese in possesso di capannoni.

La Gazzetta dello Sport

–“Svolta rossonera. Il portiere via? Tutto si blocca

Gigio rifà il Milan

Preso Theo Hernandez dal Real: 20 milioni”:

Con Donnarumma al PSG ci sono Areola e i soldi per Anderson e Torreira o Praet”: in primo piano per La Gazzetta dello Sport i movimenti di mercato che stanno coinvolgendo il Milan e il PSG. Arriva Theo Hernandez dal Real Madrid: è costato 20 milioni.

-“Bolt prepara il ritorno? Sui social i primi indizi allenamenti e il solito fisico asciutto: cerca la quinta olimpiade”:

Tra i titoli che compongono il resto della prima pagina de La Gazzetta spicca il possibile ritorno in pista di Usain Bolt, l’uomo dei record. Secondo varie indiscrezioni, l’atleta si starebbe allenando per gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La Repubblica

-“La sfida tra la Capitana e Salvini

Tutto sulla pelle della Sea-Watch

La nave bloccata nelle acque di Lampedusa

A bordo i 42 naufraghi sono ormai stremati

Si cerca intesa con 4 Paesi dell’Unione per l’accoglienza”:

La prima pagina de La Repubblica di oggi è divisa in due tronconi differenti. La parte superiore è dedicata al caso Sea-Watch, con una foto di Carola Rackete, il Capitano della nave che sta “sfidando” Matteo Salvini. Il secondo troncone riguarda le notizie economiche che coinvolgono Italia e Ue.

-“Ue, la cambiale d’ottobre”

Bruxelles pronta a slittare di tre mesi la procedura d’infrazione, ma poi l’Italia dovrà approvare una legge di bilancio rigorosa. Questa soluzione rende difficile il varo della flat tax. E in più Roma viene tagliata fuori dalla partita per le nomine europee.

Di Maio: con la revoca Atlantia sarà decotta. L’Azienda: danni in Borsa, pronti a denunciarlo”:

Un mix di notizie, alcune che riguardano l’Italia dal punto di vista europeo e altre che riguarda questioni economiche interne al Paese, questo secondo troncone de la prima pagina di La Repubblica. Una buona notizia che però potrebbe condizionare le scelte future del Governo italiano: Bruxelles evita di dare avvio alla procedura di infrazione, ma fino alla prossima legge di bilancio italiana. Probabilmente le correzioni necessarie per evitare che il problema infrazione si ripresenti faranno sì che non veda la luce l’applicazione della flat tax, fortemente voluta da Matteo Salvini. Si parla ancora del caso Atlantia e del suo non coinvolgimento in Alitalia: l’azienda è pronta a denunciare Luigi Di Maio.

La Stampa

-“Salvini attacca: “Di Maio sbaglia. Atlantia assicura migliaia di posti”

Per il grillino i Benetton sono un’azienda decotta

Ue, intesa vicina. Idea Draghi alla Commissione”:

Il titolo principale della prima de La Stampa riguarda il no che Luigi Di Maio ha detto sull’ingresso di Atlantia in Alitalia. A spalleggiare la società ci pensa il Ministro Matteo Salvini, che ha dichiarato- nell’intervista qui proposta- che Atlantia possa invece assicurare posti di lavoro.

“Manipolavano i bambini per darli in affido agli amici

Reggio Emilia, implicati assistenti sociali e psicologi”:

Secondo titolo principale della pagina dedicato alla notizia che ieri ha calamitato l’attenzione di tutte le testate: l’inchiesta shock, in Emilia Romagna, sull’affido irregolare dei bambini e sul coinvolgimento del sindaco PD di Bibbiano, tratto in arresto.

