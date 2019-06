Temptation Island 6, anticipazioni: Sabrina Martinengo nella casa dei single, terzo video per Andrea Filomena

Le anticipazioni della seconda puntata di “Temptation Island 6”.

Lunedì scorso, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island”. Le sei coppie, che per ventuno giorni si trovano separate in un villaggio in Sardegna, sono già alle prese con le prime dinamiche, tra tentatori e tentatrici. Il sito “Witty”, in esclusiva, ha pubblicato su Instagram una clip, riguardante la seconda puntata del programma.

Nel video in questione, vediamo Nicola Tedde, nel pinnettu, intento ad osservare la fidanzata Sabrina Martinengo. Quest’ultima, pensando di non essere ripresa dalle telecamere, va nell’alloggio dei single.

Nicola, subito dopo aver visto il filmato, si sfoga con i suoi compagni d’avventura:

“Si è fumata il cervello. Prima di entrare qui non mi chiedevi determinate cose. Non me ne frega niente. Io da qui, uscirò a testa alta. Chi sta facendo la figura di merda è lei, a 42 anni”.

C’è un terzo video per Andrea Filomena

Anche il rapporto di Andrea Filomena e Jessica Battistello sembra essere fortemente in crisi. In seguito al falò, durante il quale ha visto ben due video della sua fidanzata, Andrea è stato raggiunto nel villaggio dei fidanzati da Filippo Bisciglia, conduttore del programma, che gli ha rivelato:

“Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei anni di Temptation Island. Io, con me, al falò, avevo un terzo video. Siccome eri molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso che sia giusto che tu lo veda”.

Cosa contiene il terzo video? Lo scopriremo lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5!

Maria Rita Gagliardi