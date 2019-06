Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Stringara: “Conte è il vero top player, l’Italia calcistica vuole rompere la dittatura della Juve”

Analisi sul mercato nerazzurro dell’ex Paolo Stringara

Dopo aver centrato all’ultima giornata dello scorso campionato la qualificazione in Champions League, in casa Inter è approdato nientemeno che Antonio Conte dopo il conseguente addio di Luciano Spalletti.

La telenovela Icardi non è ancora terminata (in realtà con l’apertura della finestra estiva di mercato siamo solo agli inizi) ma il neo allenatore pare voler chiedere la cessione del centravanti argentino e del tuttocampista Radja Nainggolan.

A questo proposito abbiamo interpellato l’ex giocatore dell’Inter Paolo Stringara, che in ESCLUSIVA si è così espresso sulle voci di mercato che riguardano il club di Suning:

Stringara sul calciomercato dell’Inter e Antonio Conte

“Non poteva arrivare allenatore migliore di Antonio Conte, è l’uomo giusto per iniziare un nuovo percorso vincente. Era ora che arrivasse una figura forte e autoritaria per dare più equilibrio. Non so cosa riserverà il futuro, ma credo che Icardi abbia terminato definitivamente la sua esperienza con la maglia nerazzurra. L’ipotesi Dzeko e Lukaku? Sono due ottimi giocatori, perfetti per il 3-5-2 del tecnico leccese in cui sono fondamentali gli attaccanti centrali. Per il mercato è ancora presto per parlare, ma è Conte il primo top player che ha acquistato un club importante come l’Inter. Lui sarà la calamita per attirare grandi calciatori, è ora di rompere la dittatura calcistica della Juventus che dura da troppo tempo. Visto che l’obiettivo primario dei bianconeri è la Champions League, mi auguro che Antonio Conte alla guida di una squadra prestigiosa come quella di Suning riesca a centrare il tricolore”.

Simone Ciloni