Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “Sarri è l’uomo giusto per il nuovo ciclo. Napoli? Meret ha un grande futuro”

Intervista all’ex totem bianconero Dino Zoff

Ufficializzato la scorsa settimana l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, è terminato ufficialmente il ciclo di Massimiliano Allegri.

In queste settimane prima dell’annuncio sul nuovo allenatore si sono alimentate numerose voci, in particolar modo quelle riguardanti il possibile approdo nientemeno che di Pep Guardiola, guida del Manchester City fresco campione d’Inghilterra (capace di vincere lo scudetto con un incredibile risultato di 98 punti in classifica).

Con l’arrivo dell’ex Napoli e Chelsea (con cui ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League nella finale tutta inglese con l’Arsenal a Baku) anche le strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’ sono ovviamente cambiate.

Per l’occasione abbiamo contattato l’ex gloria bianconera Dino Zoff, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così parlato del momento della Juventus…

Dino Zoff sull’arrivo di Sarri alla Juventus

“Maurizio Sarri è un grandissimo allenatore, è vero che è stata una sorpresa l’annuncio del suo arrivo visto che è un tecnico diverso dalle precedenti guide tecniche. Se la società però ha scelto lui sono fiducioso in un’altra grandissima stagione, anche l’arrivo di Buffon lo promuovo. Sfida scudetto col Napoli? Gli azzurri sono un top club con un big come Ancelotti in panchina, stiamo a vedere cosa succederà nel vivo della sessione estiva di mercato. Chi è il più forte portiere italiano? Ce ne sono diversi e non vorrei fare nomi, dico però che Meret del Napoli ha davanti a sé un grande futuro”.

Simone Ciloni