Diana Del Bufalo verso la conduzione di Tu si que vales?

Diana Del Bufalo potrebbe essere la nuova conduttrice di “Tu si que vales”.

Sembra che Belen Rodriguez sia pronta a dire “addio” a “Tu si que vales”, per essere sostituita da un altro volto noto del piccolo schermo. La trasmissione di intrattenimento del sabato sera, in onda su Canale 5, potrebbe essere presentata da Diana Del Bufalo che, in alternativa, potrebbe fare parte del cast di “Amici Vip”. Lo rivela “Superguidatv” che, a tal proposito, dichiara:

“Diana Del Bufalo sarebbe pronta a diventare a tutti gli effetti una nuova conduttrice di Canale 5, entrando peraltro dalla porta principale. Questo il contenuto della news in anteprima, secondo cui per lei e per nessun’altra si starebbe pensando alla conduzione di una trasmissione di prima serata, che andrebbe in onda nel prossimo autunno 2019 di Mediaset.

In questo senso, lo show dovrebbe essere prodotto da Fascino p.g.t, società targata anche Maria De Filippi, con la Del Bufalo che tornerebbe “a casa” dopo la partecipazione ad Amici 10 come concorrente e la successiva guida di Colorado 2015 su Italia 1”.

Diana Del Bufalo smentisce la crisi con Paolo Ruffini

In attesa di scoprire il suo futuro professionale, Diana, per l’ennesima volta, ha smentito le voci che la vorrebbero in crisi con il compagno, l’attore Paolo Ruffini. La giovane attrice, rispondendo ai fans preoccupati perchè da tempo non posta foto con il fidanzato e collega, ha scritto su Instagram:

“Mi rendo conto che la felicità possa dar fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Siamo appena stati in Trentino, presto andremo a Ischia. Saranno vacanze rigorosamente tricolori, anche perché a Paolo non piace viaggiare all’estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta. Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me. Io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness”.

Maria Rita Gagliardi