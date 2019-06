Grande Fratello 16 news, Kikò Nalli su Ambra Lombardo: “Se avrà la mia stessa forza, la nostra storia avrà un lieto fine”

Kikò Nalli torna a parlare della storia d’amore con Ambra Lombardo, attraverso le pagine di “Nuovo tv”.

Conclusa l’esperienza del “Grande Fratello 16”, Kikò Nalli, in una intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, torna a parlare della storia d’amore che sta vivendo con Ambra Lombardo, insegnante siciliana conosciuta all’interno della Casa più spiata d’Italia:

“È una splendida ragazza e potrebbe avere chiunque, però non mi sembra impossibile che perda un po’ la testa per un uomo come me. Io al momento sono tranquillo. Se, però, mi fossi sbagliato ho le spalle talmente larghe che non mi farebbe alcun male. Se Ambra riuscirà ad avere la forza che io, questa storia avrà un lieto fine. La voglio conoscere meglio e da lì prenderemo le nostre decisioni. Io sto cercando una casa più grande a Roma, mentre Ambra lo stesso a Milano. Ora innanzitutto devo recuperare il tempo trascorso lontano dai miei figli e colmare la mancanza che ho sentito all’interno della Casa, poi piano piano si vedrà. In lei vedo una persona molto seria e le ho detto di prenderci del tempo per conoscerci. Per capire se effettivamente è una donna che possa stare al mio fianco ci devo pranzare, andare a letto, ridere e piangere. E lei mi ha risposto che ha tutto il tempo di aspettare che il nostro rapporto cresca in modo positivo. Ora affronteremo questo percorso insieme. Appena siamo usciti da Cinecittà, ci siamo dati un lunghissimo bacio. Io molto tempo fa ho disegnato l’immagine di una donna che corrisponde in tutto e per tutto ad Ambra. Poi, me la sono ritrovata nella Casa. Doveva essere mia e oggi lo è”.

Kikò ha commentato le parole del figlio che, almeno inizialmente, sembrava non avesse accettato la sua nuova relazione:

“Credo che a fargli dire quelle cose sia stato solo il senso di protezione nei miei confronti. Da quando mi sono lasciato con Tina non gli avevo fatto conoscere nessuna nuova fidanzata. Magari c’è stata un po’ di paura che io potessi allontanarmi. C’è del tenero, però, nel suo sfogo significa che è così innamorato di suo padre che ha provato un po’ di gelosia. Ho parlato con loro in modo sereno e ho detto loro di aspettare prima di giudicare qualcuno. Col tempo cercherò di trasmettere ai miei ragazzi la positività che sento io nei confronti di Ambra”.

Kikò Nalli su Tina Cipollari: “Non è una persona che giudica”

Sull’ex moglie Tina Cipollari, invece:

“Tina può fare qualche battuta, ma non è una persona che giudica. Comunque ha detto che Ambra è una bellissima donna. Io e Tina siamo persone intelligenti e siamo una famiglia unita. Anche se non siamo più sposati, abbiamo tre figli fantastici. Mi ha dato un lungo abbraccio e si è complimentata con me, dicendo che all’interno della Casa sono stato il papà di tutti. Sono corso a casa ad abbracciare i miei figli, anche se erano le quatto del mattino. Tina li ha preparati e ci siamo abbracciati a lungo piangendo. Io vivo per loro”.

Maria Rita Gagliardi