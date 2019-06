Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Giugno 2019: il Leone non deve strafare, l’Acquario vive con difficoltà i rapporti con gli altri

Sabato 29 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sabato e domenica sono giornate importanti per te che al momento vuoi vivere un riscatto. Il mese si conclude in maniera interessante se vuoi iniziare un progetto, se vuoi parlarne anche in vista del futuro. Resta invece un pochino più debole il discorso amore, anzi io devo invitare tutti i nati sotto il segno dell’Ariete a essere un pochino più cauti dal punto di vista sentimentale. Adesso non è che tutte le storie saranno in crisi a luglio, però evidentemente c’è qualcosa che non va, c’è qualcosa di cui bisogna parlare anche in maniera più serena se possibile;

Toro. Le relazioni tra genitori e figli devono essere tutelate perché questo è un momento in cui può nascere qualche dubbio. Forse si desidera qualcosa che al momento non si può avere e sul piano dell’economia della famiglia è chiaro che questo è un periodo un pochino più complicato. Attenzione alle spese, attenzione alle situazioni che non vanno bene. Luglio è un mese importante per i sentimenti, lo vedremo presto;

Gemelli. Per non star male bisogna dimenticare. Tutte le difficoltà personali, tutte le tensioni, anche devo dire economiche, cause, questioni varie, che sono oggetto di pensieri nella tua vita hanno creato delle dispute. È vero che non è che buttando il pensiero altrove i problemi più gravi si risolvono, però almeno si resta più sereni. Tu hai bisogno di tanta serenità, anche e soprattutto in amore. Cautela con i soldi, forse spese di troppo. Tasse in più?

Cancro. In questo momento ci sono prove importanti in vista. È come se dovessi scalare una vetta, però non c’è stato chi ti ha offerto aiuto e questa vetta insomma la devi scalare con le mani, con i piedi e con le mani, non ci sono rampini e non ci sono corde. Tutto è nelle tue mani. Forse un’occasione ti è stata data oppure la stai cercando per cambiare, cambiare alcune clausole, regole del gioco, ma ci vuole un po’ di pazienza. Resti sempre in attesa di giudizi e comunicazioni. L’amore può appagare tantissimo a luglio, quindi invito tutti i Cancretti che sono soli a pensare all’amore come a una sorta di grande rivincita nella vita e luglio sarà un mese importante per i single.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi stare attento a non strafare, ecco, questa è l’unica cosa che chiedo perché è un periodo in cui si può agire con grande forza, quindi tu hai la possibilità di cambiare le regole del gioco, puoi persino in amore mettere i discussione qualcuno o qualcosa. Se per esempio ti piace una persona adesso non è che ti concedi subito, in qualche modo chiedi “Cosa sai fare?”, “Cosa vuoi fare di questo rapporto?”, “Dimostrami quanto mi ami”. Ecco, questa condizione di forza che sicuramente è supportata da grandi stelle non deve essere spinta al massimo, altrimenti rischi di apparire agli occhi degli altri presuntuoso, antipatico, despota e questo non va bene. Invece devi essere molto generoso. Grande cielo quello di agosto, anche per le emozioni;

Vergine. La Vergine ha vissuto una piccola crisi fisica, nel senso che negli ultimi due-tre mesi c’è stato anche un calo di forza, soprattutto devo dire a maggio e giugno; però c’è un momento di recupero e tra l’altro luglio lo sarà davvero un mese di recupero. Spesso, quando ci sono problemi di tipo nervoso, tendi a somatizzare tutto perché tu vorresti avere sempre ogni cosa sotto controllo. Intestino punto debole, tutto ciò che ha a che fare con lo stomaco in qualche modo è messo dalle stelle a repentaglio. Devi mangiare meglio, essere più regolare e cercare di non arrabbiarti;

Bilancia. La Bilancia può ricevere una buona notizia all’ultimo minuto. Se pensavi di non fare più un lavoro che magari avevi abbandonato negli ultimi anni forse non è così, devi recuperarlo. Magari sulla base di ciò che hai fatto costruirai qualcosa di nuovo. È la storia di quelli che per l’amore si sono separati e non riescono a mettere fine a una storia: anche in questo caso bisogna dire che il passato torna presente;

Scorpione. È probabile che qualcuno si sia dato una sorta di data finale: “O entro questo data riesco a fare questa cosa oppure stop”. Pieno di ripensamenti questo periodo, però c’è una buona notizia perché quelli che davano per spacciato un’attività, un lavoro, magari pensavano di non tornare a fare una certa cosa presto avranno delle buone notizie. Che tu abbia fatto un passo indietro è probabile, quindi un cambio di ruolo, mansione, qualche soldo in meno, però l’importante è restare a galla. Questo sabato porta solo un po’ di stress. Ricordo che sarebbe meglio evitare conflitti con Toro e Acquario.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questi giorni deve parlare un po’ meno. Come si dice: una parola è poca e due sono troppe. Questo è un weekend che potrebbe portare qualche piccolo disagio emotivo e di solito il Sagittario è a disagio nella vita quando fa delle cose che non ama, quando sta con delle persone che lo annoiano, ecco perché bisogna un po’ liberare la mente. Potrebbe essere una giornata un po’ pesante. Consiglio prudenza anche per quanto riguarda gli sforzi fisici. C’è molto da fare, c’è chi arriverà a sera stanco: magari avrà tante cose da fare;

Capricorno. Sabato interessante. Questa fine di giugno favorisce tutti coloro che vogliono vivere lontano da un passato difficile, ma come si fa a rinunciare al passato visto che per il Capricorno il passato è esperienza e l’esperienza è la base della vita. Io non ho mai visto un Capricorno lavorare, progettare, programmare, senza tener conto di quello che è stato fatto nel passato. Sei fatto così, è giusto, però attenzione a non riesumare lavori che non vanno bene, situazioni che non funzionano, a non cercare di ristrutturare quello che non è più ristrutturabile o salvabile. A volte è anche giusto innovare e c’è uno stato di innovazione che riguarda anche la casa, l’ufficio, per qualcuno. I nuovi incontri sentimentali vanno vissuti con cautela;

Acquario. Per l’Acquario i rapporti con gli altri sono difficili, ma non perché questo sia un segno che non ama il prossimo, anzi: l’Acquario è definito il segno dell’amicizia. Però ci sono stati dei tradimenti, però ultimamente ci sono state delle defezioni. Dietro a ogni Acquario, anche per influenza opposta al segno del Leone, si nasconde un piccolo egocentrico che non cerca di imporsi ma di piacere agli altri. La grande differenza con il Leone, che è appunto il segno opposto e quindi questi segni un po’ si assomigliano, è questa: il Leone vuole imporsi e dice “Io sono il più bravo, dovete amarmi”, l’Acquario dice “Io sono bravo e vi dimostro che sono bravo”. Quindi c’è una grande differenza tra chi vuole imporsi e chi vuole dimostrare di essere bravo, solo che in questi giorni ci sono delle difficoltà perché ti sembra di avere dato troppo e di avere incassato poco, anche in termini economici;

Pesci. Parla ora o mai più. Domenica, infatti, sarà una giornata un po’ conflittuale anche se, devo dirlo per dovere di cronaca, luglio è un mese di recupero per i sentimenti. Se hai già vissuto qualcosa di strano, se in amore c’è stata una separazione, un problema, cerca di recuperare. Credo che già dagli inizi di maggio ci siamo state delle provocazioni a livello sentimentale. La realtà è che molti stanno scoprendo nuove emozioni. C’è stata una profonda crisi, sia in primavera che-anticipo- anche tra dicembre e gennaio, ma adesso bisogna capire come uscirne. Chi è davvero innamorato può fare ammenda, chi non è più innamorato inevitabilmente deve parlar chiaro. Forse non è il caso di tradire, ma chiarire le cose questo sì, è necessario. Luglio riesce a mettere in ordine alcuni pensieri che riguardano anche la vita sentimentale.

