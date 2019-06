Rassegna Stampa del 29 giugno 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

-“Conte mette fretta all’Europa

Oggi al G20 il Premier vede Juncker: decidano sulla procedura, non accettiamo di restare appesi nell’incertezza

Piano di Merkel: Timmermans alla Commissione. Weber al Parlamento, Bce ai francesi ”:

Il titolo in primo piano sulla prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina punta gli occhi su Giuseppe Conte e sulla sua partecipazione al G20 di Osaka. Si parla anche di nomine europee, ancora in corso di definizione dopo le elezioni europee del 26 maggio. L’Italia vuole certezze sulle decisioni relative alla procedura d’infrazione.

-“Le «fontane» di polvere: Così Genova ha detto addio al suo ponte”:

La fotografia principale della prima pagina riprende il momento in cui, ieri mattina, è stato fatto brillare l’ultimo troncone del Ponte Morandi ancora rimasto in piedi a Genova. Nell’immagine, che immortala proprio il momento dell’esplosione, sembra che la polvere sollevatasi vada a comporre dei giochi d’acqua di una fontana. Suggestione su cui è stato elaborato il titolo dell’articolo.

Il Sole 24 Ore

–“Imprese e sindacati contro Di Maio: danni all’economia”:

Dopo le parole che il Ministro Luigi Di Maio ha riservato alla questione Atlantia e al suo ingresso in Alitalia, contro di lui si sono schierati industriali e sindacati. Matteo Salvini ha dichiarato di fidarsi del collega ma che “bisogna evitare attacchi generalizzati a un’azienda che è una ricchezza per questo Paese”. Il Ministro del Lavoro tiene il punto, promette giustizia per i 43 morti del Ponte Morandi, nega che il titolo di Atlantia sia sceso in borsa per via delle sue parole e parla ancora di revoca della concessione ad Autostrade: “Le concessioni autostradali non sono state fatte per mantenere le rendite di generazioni di Benetton. Sogno autostrade gratis”, ha detto Di Maio.

–“Presidenza Commissione Ue, Draghi: «Onorato ma non disponibile»”:

La fotografia in primo piano sulla prima pagina odierna de Il Sole 24 Ore è un primo piano che ritrae metà volto di Mario Draghi, il Presidente della Bce. Mario Draghi è stato proposto come prossimo Presidente della Commissione Ue, una volta scaduto il suo mandato, ma lui pare abbia rifiutato la candidatura dicendosi non disponibile. Intanto spunta all’orizzonte l’idea di Donald Trump: Mario Draghi potrebbe arrivare a guidare la Federal Reserve?

La Gazzetta dello Sport

-“Patto col diavolo

La sentenza: Milan fuori dall’Europa

Ripartirà senza zavorre (e senza Gigio)

L’esclusione concordata. Schiaffo dell’Uefa: quest’anno niente coppe. Ma il club sorride”:

In primo piano, oggi, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport la sentenza del Tas che taglia fuori il Milan dall’Europa League per la prossima stagione. Il club ha violato le norme del financial fairplay nei trienni 2014-2017 e 2015-2018.

–“Barella –“Blitz Juve

Sorpasso Roma Rabiot sì! PSG- Bonucci

Offerti 35 milioni più Defrel Preso il francese

Inter cosa fai?”: Parigi chiama Leo

Arriva Pellegrini jr”:

Due notizie di calciomercato arricchiscono la fascia più alta della prima pagina del quotidiano rosa. Una riguarda la lotta tra Inter e Roma per l’acquisto di Barella, calciatore del Cagliari. La Roma pare abbia già un accordo col club. La seconda riguarda la Juventus: arriva Rabiot, mentre Leonardo Bonucci va al Psg. Spinazzola per Pellegrini jr: in vista lo scambio con la Roma.

La Repubblica

“Genova, lo show e la polvere

Per la demolizione una cerimonia con la politica in prima fila

Renzo Piano: “Sarà una festa solo quando lo ricostruiremo”:

In primo piano, anche per La Repubblica, la demolizione di ciò che rimaneva del Ponte Morandi a Genova.

“La Sea Watch forza il blocca ed entra a Lampedusa”:

Nello spazio riservato all’articolo di spalla, sulla destra, si parla ancora del caso Sea-Watch 3. Stanotte, intorno alle ore 01:30, la nave è entrata nel porto di Lampedusa ed è attraccata. Dopo è stato portato a compimento l’arresto del Capitano Carola Rackete.

La Stampa

–“Ue, Conte apre su Draghi

Ma dalla Bce arriva un “no”

Tusk cerca una soluzione politica per la Commissione: Timmermans in pole

Il premier a Osaka negozia l’intesa per evitare la proceduta di debito”:

Ancora in primo piano, anche per La Stampa, le ultime notizie che arrivano dall’Ue in fatto di nomine e dal G20 di Osaka. Occhi puntati su Giuseppe Conte e sulla negoziazione per evitare le procedura d’infrazione sul debito pubblico dell’Italia.

–“Lo spettacolo del Morandi giù in 6 secondi”:

La fotografia scelta per andare in primo piano è ancora una volta quella dell’esplosione che ieri ha distrutto gli ultimi resti del Ponte Morandi. Il 14 agosto di un anno fa la tragedia che spezzò la vita a 43 persone.

Maria Mento