Saldi 2019, finalmente si parte: ecco il calendario, si comincia dalla Campania

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Hanno preso ufficialmente il via i saldi 2019.

La prima regione interessata è la Campania, ma già nei prossimi giorni i saldi arriveranno praticamente in tutte le regioni italiane. Lunedì sarà la volta della Sicilia, mentre martedì toccherà alla Basilicata. Da sabato 6 luglio, come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, tutte le restanti Regioni potranno usufruire dei forti sconti.

La Confcommercio ha anche fornito delle stime sulla spesa media che verrà affrontata quest’anno da ogni famiglia per acquistare capi d’abbigliamento scontati: all’incirca 230 euro per famiglia (100 euro pro capite) per un totale di circa 3,5 miliardi di euro.

“Il meteo di primavera ha fatto gravi danni al commercio”

L’Osservatorio Federconsumatori non è affatto d’accordo con queste previsioni e prevede una spesa molto più al ribasso: 134 euro di media a famiglia, per un giro d’affari complessivo che non dovrebbe superare la cifra di 1,3 miliardi di euro.

Tuttavia, su un punto concordano sia la Confcommercio che la Federconsumatori: il meteo “ballerino” della primavera 2019 ha provocato gravi danni al commercio. “Le vendite di primavera sono letteralmente saltate, creando una condizione di disastro economico per le imprese e sarebbe legittimo invocare lo stato di calamità per il settore che è fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda”, ha detto il presidente di Federazione Moda Italia/Confcommercio, Renato Borghi.