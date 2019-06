Stranezze dal mondo: un ex marine britannico ha donato tre dita amputate del piede per la creazione di un cocktail

Un ex marine e maratoneta britannico 46enne, Nick Griffith, ha donato tre dita congelate del piede sinistro. L’incidente è avvenuto nel corso di un’ultra-maratona di 300 miglia in Canada. A “beneficiare” delle dita è stato un hotel canadese che userà il dito per creare un cocktail singolare.

Il mondo è bello perché è vario e ogni giorno si sentono e leggono stranezze incredibili. Un ex marine e maratoneta britannico 46enne, Nick Griffith, ha deciso di donare tre dita del piede sinistro perse per congelamento durante un’ultra-maratona di 300 miglia a un hotel canadese, il Downtown Hotel di Dawson City. Per quale motivo? Semplice: l‘hotel è famoso per servire dal 1973 uno strano cocktail, il “Sourtoe Cocktail”, cioè un bicchierino di whisky con dentro un dito umano mummificato.

Griffith perse tre dita del piede sinistro in seguito a congelamento nel corso di una maratona estrema in Canada

Griffith perse tre dita del piede sinistro, a causa delle rigide temperature (inferiori ai 50 gradi) registrate nel corso di una maratona estrema in Canada. L’uomo fu preso da sconforto quando all’ospedale gli comunicarono che le dita erano congelate e l’unica soluzione possibile era l’amputazione.

L’uomo, dopo aver saputo che l’hotel canadese creava cocktail con dita umane mummificate, ha deciso di donare le sue dita amputate, affinché magari un giorno potesse divertirsi insieme alla famiglia o agli amici a bere una bevanda con il proprio dito dentro.

Sono state migliaia le dita donate al Downtown Hotel di Dawson City per la creazione di cocktail.