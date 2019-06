Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Max Casaburo (Calcissimo): “Mi auguro che Cancelo e Bonucci non vengano ceduti, Sarri un grande tecnico”

L’opinionista sportivo Max Casaburo sul mercato bianconero

Domani si apre ufficialmente la sessione estiva di calciomercato della Serie A, che terminerà il prossimo 2 settembre.

Le trattative dei vari club ovviamente sono già partite ancor prima che finisse lo scorso campionato, ma da domani assisteremo ai veri colpi e non solo a livello nazionale. La Juventus ha ufficializzato Maurizio Sarri la scorsa settimana ed è per questo che le strategie di mercato saranno funzionali alla nuova guida tecnica.

Non sappiamo quale sarà il futuro del suo ‘pupillo’ Gonzalo Higuain (si parla di un possibile trasferimento alla Roma per il bomberone argentino), ma si fanno grandi nomi sia in entrata che in uscita.

Abbiamo così fatto il punto della situazione con l’opinionista sportivo di ‘Calcissimo’ Max Casaburo, che in ESCLUSIVA si è così espresso:

Casaburo sul calciomercato della Juventus

“Sono del parere che Sarri sia stata una grande scelta per la panchina dopo l’addio di Allegri, nonostante nel suo passato recente abbia dimostrato di non essere conforme allo stile bianconero già nella conferenza stampa di presentazione ha dato prova di mostrare con orgoglio lo stile Juve. Penso che il centrocampo sia il reparto con più necessità di rinforzi e che elementi come Matuidi e Khedira non siano adatti al 4-3-3 del toscano. L’ormai sempre più vicino Rabiot (arrivato a parametro zero dal Psg) e la pista Pogba formerebbero con Pjanic una mediana mostruosa. Un calciatore di sicuro talento come Cancelo invece sarebbe perfetto per gli schemi tattici dell’ex Napoli, visto che il portoghese potrebbe anche essere utilizzato come ala offensiva. De Ligt è un centrale fantastico, ma non lascerei partire Bonucci vista l’età avanzata di Chiellini che comunque è ancora una garanzia ma non può fare il titolare per 60 partite”.

