La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 01/07/2019 al 07/07/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida.

Due stelle per Ariete, Capricorno e Acquario

Ariete. Luglio non inizia proprio bene, e infatti la settimana si apre con una forte agitazione, concentrata soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì; già da venerdì si recupera. Sul lavoro attenti a polemiche che possono sorgere anche per motivi banali. Il rilancio per te si avvicina ma dovrai gestirlo con attenzione. In amore non devi rischiare di far entrare problemi nati nell’ambito del lavoro. Qualche coppia dovrà risolvere un problema sorto di recente, mentre altri dovranno fermarsi per capire se c’è qualcosa che non va nel proprio rapporto a due;

Capricorno. Nelle prime quattro giornate della settimana le stelle fanno sentire il loro aspetto nervoso sul lavoro. Fai lo stretto necessario e non sborsare denaro inutilmente. Le cose miglioreranno nella seconda parte della settimana, ma in questo momento il Capricorno deve cercare di non azzardare in alcun settore. In amore devi cercare di dimenticare le dispute, anche pesanti, che ci sono state con una persona, anche se per il Capricorno- che è orgoglioso ed è rimasto ferito– non è facile. I nuovi amori sono importanti, ma ti invito a guardare avanti e a non ricadere nei problemi irrisolti. Una crisi, che c’è stata, non va rievocata;

Acquario. il grande desiderio di libertà che senti ti porta a vivere qualche piccola crisi in amore. Tu sei ambivalente nei confronti di una persona: quando c’è vorresti stare da solo ma quando è lontana ti manca. Giovedì e venerdì questa ambiguità potrebbe crearti qualche problema: attento a non fare passi falsi. Anche sul lavoro gli accordi che ti vengono proposti in questo momento non sono il massimo della tranquillità. I compiti in apparenza facili possono nascondere insidie da risolvere o blocchi. Stai attento con i soldi. I problemi che ci saranno a metà settimana lasciano il posto a un weekend buono.

Tre stelle per Gemelli, Bilancia e Scorpione

Gemelli. La situazione lavorativa vi vede giungere a delle soluzioni tramite compromessi. Ancora nessuna novità, piuttosto mediazioni, ma non temere: il tuo rilancio futuro arriverà. Evitate di fare spese inutili. In amore, il rapporto è stato messo in difficoltà da una crisi individuale (economica, fisica o lavorativa) che può aver colpito un membro della coppia. Venere è ancora nel segno, quindi i single devono crederci e non devono buttarsi giù. Le amicizie che nascono ora potranno diventare, a breve, qualcosa di più. La settimana non parte proprio bene ma da giovedì ci sarà un recupero;

Bilancia. I Bilancia, nel lavoro, continuano a vivere incertezze non create da loro. Cercate di affrontare i capi senza litigare ma mediando, soprattutto martedì e mercoledì. Tenete duro perché per voi ci saranno altre occasioni per farvi notare. In amore, dovete buttarvi alle spalle un passato teso che è difficile da dimenticare. Una storia che a giugno sembrava importante a luglio potrebbe perdere di valore. I primi tre giorni del mese sono quelli che possono comportare più disagi e confusione: attenzione, evita di prendere decisioni drastiche;

Scorpione. Lo Scorpione, in amore, può tornare a essere sereno. Quello che bisogna fare adesso è risvegliare la passione. Ci sono state coppie che in amore hanno vissuto una forte crisi nella seconda metà di maggio. Spero che quel momento tu l’abbia superato, ma se hai rimpiazzato un amore in questo momento non sai ancora bene cosa provi per il partner. Attenzione nella giornata venerdì perché potresti scatenare inutilmente un putiferio. Sul lavoro ci saranno delle tensioni e forse un problema da superare tra venerdì e sabato. Occasioni martedì. Bisogna buttarsi nella mischia ma sempre cercando di essere cauti. Non fare scelte azzardate tra giovedì e sabato.

Quattro stelle per Toro, Cancro e Vergine

Toro. È giunto il momento, per il Toro, di recuperare l’amore. La bella Luna di domenica ti consente di avvicinarti a una persona che avevi perso di vista o di chiarire una questione sentimentale. Il tuo amore è sincero, è vero, ma potresti mettere in riga una persona che impiega troppo tempo a parlare o che non sta facendo il suo dovere. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, un Marte in aspetto critico indica che hai fretta di chiudere alcuni progetti, ma ricordo che le situazioni che nascono adesso decolleranno in seguito. Soltanto alla fine dell’anno raccoglierai i frutti sperati. Settimana interessante, questa, con un picco negativo giovedì: evitate di prendere rischi;

Cancro. Una storia iniziata in maniera conflittuale, burrascosa, nelle prossime settimane può diventare importante nella tua vita. Devi solo lasciare tempo al tempo. Venere nel segno permette alle coppie che sono rimaste in stallo di recuperare. Certo, dipende sempre dal tipo di rapporto che hai con il partner. Se volete riconciliarvi, domenica è la giornata giusta. Dal punto di vista professionale, un’intuizione potrebbe arrivare domenica. Il quadro astrale è favorevole: le soluzioni che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili adesso sono lì, a portata di mano. La settimana è vincente e attiva;

Vergine. Una situazione diventa recuperabile sul lavoro grazie a questa settimana che si apre in modo interessante. Hai una richiesta da fare? Da martedì potrai farla. Tu sei il segno dell’organizzazione, ti piace organizzare tutto, ma qualcuno non segue le tue dritte. Delle intuizioni buone potrebbero guidarti sabato e domenica. In amore, le stelle premiano le nuove relazioni: entro tre mesi possono diventare importanti. Chi si è separato sta pensando a un nuovo amore. Lunedì sarà la giornata più nervosa della prossima settimana: il consiglio è quello di trovare il giusto equilibrio e lasciar perdere le complicazioni. Nel complesso settimana buona, che aiuta la tranquillità.

Cinque stelle per Leone, Sagittario e Pesci

Leone. Le stelle ti sono favorevoli in amore: Mercurio transita nel tuo segno e Marte è in ottimo aspetto a Giove, che continua a rilanciare la tua vita. Puoi farti avanti con una persona che ti piace, una volta tanto. Mi rivolgo ancora una volta ai single del segno: vi lamentate sempre di non trovare la persona giusta, ma non sarete voi a pretendere troppo? In amore ci si deve anche venire incontro. Ci sono delle situazioni economiche da sistemare e la settimana, verso la metà, sarà agitata. Fai valere le tue opinioni. Ci sono progetti che si sono bloccati? Non è stata colpa tua. Giovedì le stelle sono con te;

Sagittario. Buone notizie in amore per il Sagittario: da mercoledì termina l’opposizione di Venere. Questo potrebbe portarti a fare scelte importanti per il futuro prossimo. Se stai vivendo una relazione triste fai attenzione: potresti desiderare di più di tradire. Nel lavoro esplora nuove situazioni. Spesso i tuoi contatti sono con altre città. Giovedì e venerdì saranno giornate fortunate e le stelle ti permetteranno di avanzare una proposta, mentre i più giovani si metteranno in gioco. Si può agguantare l’occasione giusta ma senza strafare;

Pesci. I problemi che hai avuto in amore negli ultimi mesi non sono tanto derivati da un tuo atteggiamento quanto da un distacco psicologico o fisico. Adesso Venere torna favorevole e questo, per te, è sicuramente un aiuto. Da martedì favoriti i nuovi incontri. Per le coppie in crisi si può tentare un riavvicinamento o una riappacificazione. Buone nuove dal punto di vista lavorativo. La settimana potrebbe aprirsi con una proposta felice, e ora anche fare scelte importanti è facile. Belle novità, tra martedì e mercoledì, per chi porta avanti un’attività in proprio. Chiudi un accordo in tempi brevi. Potresti fare un sogno premonitore, foriero di buone indicazioni.

Maria Mento