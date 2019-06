Donna incinta pugnalata a morte: in pericolo di vita il bimbo che stava aspettando. Morto anche un ragazzo

Ieri una donna di 26 anni, incinta, è stata pugnalata a morte. I sanitari hanno fatto nascere il suo bambino: non è detto che il piccolo sopravviva

Ieri, intorno alle ore 03:30, una donna di 26 anni è stata uccisa a pugnalate nella zona sud di Londra. La donna era incinta di otto mesi e, nonostante il personale medico abbia tentato di salvarla, purtroppo è spirata. Il suo bambino è nato ed è stato traportato in ospedale. Anche il piccolo rischia di morire e versa tuttora in condizioni critiche. Si pensa che l’autore del delitto sia un uomo di 37 anni, che è stato arrestato dagli agenti.

Si chiamava Kelly-Mary Fauvrelle la donna di 26 anni che ieri notte ha perso la vita a Londra. La donna è stata accoltellata forse da un uomo di 37 anni, che adesso è stato arrestato dalla Polizia ed è stato accusato di omicidio. La donna viveva nel sobborgo di Croydon (che si trova a circa 15 km da Londra) ed era incinta di 8 mesi. Per lei non c’è stato nulla da fare, ma forse il suo bambino potrà vivere. Il piccolo è stato fatto nascere e adesso sta lottando per farcela presso l’ospedale in cui è stato ricoverato. Metro.co.uk ha riportato le dichiarazioni del detective Mick Norman, che ha espresso vicinanza nei confronti della famiglia di Kelly-Mary.

Donna incinta uccisa a Londra, anche un ragazzo di 20 anni ucciso a coltellate

Oltre a Kelly Mary Fauvrelle, anche un’altra persona è morta nella stessa notte dopo essere stata accoltellata: parliamo di un ragazzo di 20 anni che è stato trovato morto in strada, nell’East Ham. È accaduto alle 23:00 (ora locale), cioè a mezzanotte ora italiana. La Polizia non ha ancora trovato il responsabile ma Scotland Yard è impegnata, in queste ore, nella ricerca dell’assassino. Sabato scorso il corpo di Erik Sanfilippo, ragazzo toscano di 23 anni trasferitosi a Londra per lavoro, è stato rinvenuto all’interno di un cassonetto nella zona nord di Londra. Una scia di sangue che attanaglia la capitale della Gran Bretagna e che sembra non avere fine e che conta cinque uccisioni in appena sei giorni.

Maria Mento