Luna Park assassino, giostra si rompe mentre è in funzione: morta una ragazza di 19 anni

Tragedia in Uzbekistan. Una ragazza di 19 anni è morta in un Luna park: la giovane era salita su una giostra che si è rotta durante il giro

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un Luna park dell’Uzbekistan a causa della rottura di una giostra su cui la giovane era salita con altre persone, per fare un giro. Il parco a tema nel quale è avvenuta la tragedia si chiama Istikol e si trova nella città di Jizzah. La notizia è stata riportata da Metro.co.uk e poi anche da diverse testate giornalistiche italiane.

Ragazza di 19 anni muore su una giostra del Luna park, è dramma in Uzbekistan

Voleva fare un giro sul Daredavil Ride, la giostra che compie giri a 360° in aria, e per questo una ragazza di 19 anni– insieme ad altre persone che si trovavano in quel momento nel Luna park di Jizzah, in Uzbekistan– ha acquistato un biglietto. Qualcosa però non ha funzionato e la giostra si è rotta proprio mentre compiva quel giro. Il braccio metallo a cui era agganciata la struttura con i seggiolini si è spiegato e la piattaforma circolare è precipitata, sbattendo con forza contro terreno. La 19enne di cui accennavamo prima è l’unica persona che è rimasta uccisa nell’impatto: troppo gravi i traumi riportati.



 Ragazza di 19 anni muore su una giostra del Luna park, due mesi fa messe in dubbio le condizioni di sicurezza del parco giochi

La Polizia uzbeka ha riferito della morte della 19enne ma non ha rilasciato dichiarazioni su potenziali altri feriti. Quello che sappiamo su questo Luna park è che la giostra incriminata era stata installata nel parco giochi nel marzo del 2019. Nel mese di maggio era arrivato un rapporto che metteva in discussione la sicurezza del parco divertimenti. La tragedia ha confermato quelle criticità rilevate circa due mesi fa.

Maria Mento