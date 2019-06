Rassegna Stampa del 30 giugno 2019: i titoli dei principali quotidiani nazionali

Le principali notizie riportate sulle prime pagine dei cinque quotidiani più venduti in Italia.

Corriere della Sera

–“Sea Watch, scontro con Berlino

Migranti. Anche Francia e Lussemburgo criticano l’Italia. I finanzieri speronati: ci è venuta addosso, potevamo morire

La capitana arrestata per aver forzato il blocco. La Germania protesta. Salvini: niente lezioni”:

In primo piano l’arresto di Carola Rackete, il Capitano della Sea-Watch 3 che ieri- all’alba- è sbarcata a Lampedusa ed è stata presa in consegna, tra gli applausi e gli insulti dei presenti, dalle Forze dell’Ordine. Durante l’ingresso della nave in porto si è rischiata la collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza. La capitana è accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della violazione dell’articolo 1100 del codice della navigazione (resistenza o violenza contro una nave da guerra): rischia una maxi-multa e 12 anni di carcere. Francia e Germania si sono schierate contro l’Italia, ma pronta è arrivata la risposta di Matteo Salvini. Attualmente il Capitano è agli arresti domiciliari.

-“Folla arcobaleno in piazza a Milano

«Noi in 300 mila»”:

Secondo titolo più importante della prima pagina dedicato al Gay Pride di Milano. Un successo di partecipazione a livello di presenze, con persone di tutte le età che si sono incontrate per fare festa e per sostenere i diritti LGBTQ.

Il Sole 24 Ore

–“Governo spaccato su Ilva e Atlantia

Multinazionali, rischio disimpegno”:

“I cast aperti. Il Governo ha approvato l’immunità per la vicenda Taranto ma ora la Lega frena. Divisione su Autostrade. L’inchiesta. Aumenta il rischio disinvestimenti di società straniere. Allarme anche sul recupero di produttività”. La questione di Ilva e Atlantia rischia di acuire la spaccatura, già evidente, tra Lega e Movimento 5 Stelle al Governo. C’è un altro rischio per l’Italia: quello di perdere investitori stranieri.

-“È tregua tra Usa e Cina

Sospesi i nuovi dazi e riaperto il negoziato”:

Dopo la vicenda Google- Huawei e la minaccia della Cina di bloccare l’esportazione delle terre rare, è arrivato un segno di distensione tra Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping. I due leader si sono incontrati al G20 di Osaka. Rilanciare i negoziati sul commercio e nessuna imposta aggiuntiva sulla merce esportata dalla Cina negli Usa: questi gli accordi presi al momento dai due Capi di Stato. La questione dell’inserimento di Huawei nella lista nera del Dipartimento del Commercio degli Usa, e tutte le restrizioni imposte al colosso cinese connesse, potrebbe essere ridiscussa.

La Gazzetta dello Sport

-“Gli Sbarellati

Affari e dispetti: sì alla Roma? Inter su Pellegrini”:

“Domani è attesa la risposta di Barella. Retroscena: gli ultimi affari tra giallorossi e Juve e lo stop su Dzeko fanno ipotizzare un’alleanza sul mercato”. Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata ancora alla questione Barella, il giocatore del Cagliari su cui hanno messo gli occhi sia Roma sia Inter.

-“Leclerc

Rosso si spera

Che pole il ferrarista! Deve fermare il dominio Mercedes”:

La Ferrari spera e lo fa con Charles Leclerc che ha conquistato la pole position al Gran Premio d’Austria che si correrà oggi. La Ferrari deve provare a interrompere la serie positiva della Mercedes che con Lewis Hamilton sta addormentando il mondiale. Proprio Hamilton, secondo in griglia, partirà arretrato di tre posizioni per aver intralciato Raikkonen e Verstappen. Sfortunato Sebastian Vettel: partirà dalla decima posizione per un problema meccanico della sua vettura.

La Repubblica

–“L’Europa sta con Carola

La capitana agli arresti domiciliari. Parigi e Berlino: liberatele, chi soccorre non è un criminale

Nella manovra urta nave della Finanza, poi chiede scusa. Insultata al posto da leghisti e grillini

L’accordo per l’accoglienza c’era ma Salvini si è opposto: non accetto lezioni”:

In primo piano anche per La Repubblica l’arresto di Carola Rackete e tutto quello che sta accadendo in queste ore tra l’Italia e l’Europa sulla questione migranti.

“Dazi, tregua da 325 miliardi

Trump e Xi provano a trattare”:

Spazio alle prove di distensione che al G20 hanno coinvolto il Presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump. Il dialogo sui dazi e sul blocco imposto a Huawei sembra adesso possibile.

La Stampa

–“Arrestata capitan Carola

Parigi e Berlino: liberatela

Nel mirino lo scontro con la nave dei finanzieri. “Ho fatto tutto da sola”:

Anche La Stampa dedica il corpo centrale della sua prima pagina all’arresto di Carola Rackete e alle richieste, non ascoltate, di Francia e Germania sulla sua liberazione.

-“Trump-Iran

Prova di forza per negoziare”:

L’articolo di fondo è dedicato alla linea comune tenuta da Donald Trump e Vladimir Putin sulla questione della crisi iraniana. Entrambi vorrebbero trovare una soluzione diplomatica. Il dossier iraniano è stato affrontato dai due leader in un incontro bilaterale tenutosi a margine del G20 di Osaka e pare che l’incontro sia stato molto positivo.

Maria Mento