Sette sataniche, un fenomeno tutt’altro che scomparso. E’ ancora emergenza

Secondo gli esperti le sette sataniche sarebbero ancora presenti in Italia. Solo a Milano e dintorni ve ne sarebbero almeno tre ma non è chiaro dove e se siano attualmente attive.

Si torna a parlare di Satanismo e di sette sataniche in Italia, un fenomeno tutt’altro che scomparso seppur nascosto nell’ombra della nostra società. Vivo è ancora il ricordo delle Bestie di Satana ed i particolari agghiaccianti emersi nel corso delle indagini che ne sono scaturite. Ma non si è trattato di un caso isolato e a confermarlo sono gli esperti che si occupano proprio di individuare coloro che potrebbero essere entrati a far parte di una setta. Come riportato da Il Giorno, il direttore della Casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha dichiarato che un giovane sarebbe stato avvicinato da un gruppo satanista nei pressi del capoluogo lombardo. L’incontro sarebbe avvenuto in una casa di Linate dove avrebbe preso parte ad alcune riunioni. Bernardo ritiene che vi siano almeno tre sette in azione a Milano o nelle immediate vicinanze ovvero 666 Realtà Satanica, Corte di Satana e Loggia Agape, in seguito trasformata in Gruppo Pometeo Milano anche se non è dato sapere se siano o meno attualmente attive.

Sette sataniche e non solo

Il direttore ritiene inoltre che, oltre al luogo di reclutamente a Linate, vi sia nel quartiere Corvetto una famiglia satanica. Esiste poi l’Unione Satanisti Italiani, fondata da Jennifer Crepuscolo nel 2010 e della quale ha diffusamente parlato nel corso di un’intervista a Fanpage, spiegando che non si tratta di una setta. Tutto è nato in un forum ma in breve tempo il gruppo ha aperto anche un canale Youtube, dedicato al racconto di quelli che sono i punti principali dell’Unione Satanisti Italiani, un blog chiamato “La mia bolla”, una pagina ed un gruppo Facebook che conta almeno duemila membri. La chiesa non è rimasta a guardare: da anni indaga il fenomeno attraverso il Gris, Gruppo di ricerca socio-religiosa che ha aperto un centro di ascolto a Milano per raccogliere testimonianze e aiutare coloro che sono finiti all’interno di una setta e non sanno come uscirne.