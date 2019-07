Alfonso Signorini ha escluso Pamela Prati dal Chi Summer Tour: il motivo – VIDEO

Alfonso Signorini ha bloccato l’ospitata di Pamela Prati al Chi Summer Tour

Al centro del gossip ancora una volta Pamela Prati, la showgirl avrebbe dovuto prendere parte al Chi Summer Tour a Cesenatico ma Alfonso Signorini ha bloccato la sua ospitata. Il motivo? Non avrebbe detto nulla su Mark Caltagirone.

A spiegare come sono andate le cose ci ha pensato proprio Signorini: “Pamela Prati non c’è mi ha mandato un messaggio dove dice che non può parlare perché glielo impediscono i commissari, dice che c’è un’indagine in atto.”

Il noto giornalista ha aggiunto: “A dir la verità, vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri, ma io non le avrei mai dovuto chiedere niente della vicenda di Mark Caltagirone e io le ho risposto ‘Allora scusa che vieni a fare? Non ho capito!’ e lei mi fa ‘Parlo della mia carriera e della mia estate’. E io ‘Va bene, allora puoi stare anche a casa’.”

Alfonso si è detto dispiaciuto per l’assenza della Prati, con ironia ha aggiunto che se non fosse una sua amica avrebbe detto altre cose sul suo conto.

Sara Fonte