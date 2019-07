Al via il calciomercato, parametri zero: da Buffon a De Rossi, passando per Dani Alves e Balotelli. Quanti colpi low cost!

Da oggi al via ufficialmente il calciomercato. Tutte le squadre italiane ed europee si sono già iniziate a muovere. Vediamo quali sono i possibili affari low cost a parametro zero.

Oggi 1° Luglio è ufficialmente iniziato il calciomercato per la stagione 2019/2020. Molte squadre italiane ed europee si sono già iniziate a muovere piazzando i primi colpi. In un periodo storico come questo, nel quale i prezzi dei giocatori stanno raggiungendo vette altissime, assumono ancora più importanza i parametri zero, vale a dire i giocatori che risultano svincolati dopo aver terminato il contratto con la propria squadra di appartenenza. In ambito italiano la Juventus è sempre attenta a questo particolare tipo di acquisizione di giocatori e ha già piazzato due colpi a zero: il forte gallese Aaron Ramsey, proveniente dall’Arsenal, e il centrocampista francese Adrien Rabiot dal PSG (proprio oggi ha effettuato le visite mediche). Anche l’Inter si è mossa alla grande, piazzando con l’uruguaiano Godin un colpo di assoluto valore per la propria retroguardia.

Moltissimi sono i giocatori italiani e stranieri che a partire da oggi risultano svincolati. Impossibile non partire da due svincolati di lusso come Gigi Buffon e Daniele De Rossi: il 41enne portiere ha terminato il contratto con il PSG e sembrerebbe in procinto di tornare alla sua vecchia squadra, la Juventus, per chiudere la propria carriera. Ha suscitato molto clamore, invece, la chiusura del rapporto di “Capitan Futuro” Daniele De Rossi con la sua amata Roma. Il quasi 36enne centrocampista romano sta valutando attentamente tutte le ipotesi di mercato sia italiano che esterno (non è da escludere nemmeno una chiusura anticipata di carriera).

Non solo Buffon e De Rossi. Sono tantissimi i giocatori attualmente svincolati, che potrebbero risultare decisamente utili a molte squadre. Partiamo dagli stranieri: i nomi maggiormente caldi sono davvero tanti, da Dani Alves (svincolatosi dal PSG) e Llorente (vice campione d’Europa con il Tottenham) , fino ad arrivare agli esterni Robben e Ribery, che in questi anni hanno fatto le fortune dei tedeschi del Bayern Monaco. Anche il forte terzino ex Atletico Madrid, Filipe Luis, e l’ex capitano del Chelsea Cahill, sono alla ricerca di una squadra a partire da oggi.

Per quanto riguarda gli altri calciatori italiani, impossibile non cominciare da Mario Balotelli, che sarebbe voglioso di rimettersi in gioco nel campionato italiano (forte l’interesse del Parma) dopo tre buone stagioni in terra francese al Nizza. Altri giocatori di esperienza attualmente svincolati risultano essere Matteo Darmian (in uscita dal Manchester United), Montolivo, Abate e Bertolacci (dal Milan), Raggi (dal Monaco) e Pasqual (svincolatosi dall’Empoli).

Tanti sono i nomi che possono essere ingaggiati a costo zero di cartellino. Tutte le maggiori società italiane ed estere sono già a caccia di possibili affari.