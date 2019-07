Chi è Elena Cianni, tentatrice di Temptation Island 6: età, biografia e curiosità

Tutto su Elena Cianni, tentatrice di “Temptation Island 6”.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di “Temptation Island 6”. Ecco qualche cenno biografico su Elena Cianni, tentatrice della trasmissione.

Dopo essersi diplomata presso l’Istituto tecnico per il Turismo, dove studiava lingue, Elena gue, non ha intrapreso la vita universitaria, ma ha preferito iniziare a lavorare. Ha fatto diversi mestieri, finché non è entrata nel mondo del fitness, diventando istruttrice di zumba e reggaeton. Da qualche mese, però, è ferma a causa di un infortunio. E’ la quarta di sei fratelli. Ha 31 anni e si definisce una persona dolce, sensibile, testarda e determinata.

Alle spalle ha una convivenza, terminata dopo 3 anni per via di un presunto tradimento. La sua ultima relazione risale allo scorso anno, finita in modo burrascoso.

Maria Rita Gagliardi