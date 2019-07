Chi è Federica Lepanto, tentatrice di Temptation Island 6: età, biografia e cuiosità

Tutto su Federica Lepanto, tentatrice di Temptation Island 6.

Questa sera, su Canale 5 in prima serata, andrà in onda la seconda puntata di “Temptation Island 6”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Federica Lepanto, tentatrice del programma.

In molti la ricorderanno per essere stata la vincitrice della 14esima edizione del “Grande Fratello”. Oggi Federica ha 26 anni, è laureata in Scienze infermieristiche e si sta specializzando in medicina estetica. E’ ambiziosa, non le piace accontentarsi, ma si lascia emozionare dalle cose semplici. Al primo impatto sa di apparire come una pantera, ma non si riconosce del tutto in questa descrizione

Biografia e curiosità su Federica Lepanto

Dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha iniziato a lavorare anche sui social, come influencer e il suo più grande sogno sarebbe quello di riuscire a coniugare questo mestiere con la sua passione per la medicina estetica.

Maria Rita Gagliardi