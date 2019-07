Chi è Vanessa Cinelli, tentatrice di Temptation Island 6: età, biografia e curiosità

Tutto su Vanessa Cinelli, tentatrice di “Temptation Island 6”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di “Temptation Island 6”. Ecco, per voi, alcuni cenni biografici su Vanessa Cinelli, tentatrice del programma.

Vanessa Cinelli ha 31 anni ed è di Roma. Gestisce un B&B insieme alla sua sorella gemella. Lei è il suo punto fermo e difficilmente si separano. Si descrive dinamica, iperattiva, sportiva e per anni ha praticato calcio. Legata alla sua famiglia, crede nell’amore vero e nell’amicizia.

Biografia e curiosità su Vanessa Cinelli

Svampita quanto basta per strappare un sorriso, come lei stessa racconta, ha avuto la sua ultima storia importante circa tre anni fa. Nel villaggio vuole essere se stessa al 100%, senza porsi limiti legati al fatto che i ragazzi siano impegnati: nonostante ciò non si sente una femme fatale.

Maria Rita Gagliardi