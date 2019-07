Enorme squalo bianco punta un surfista alla ricerca dell’onda perfetta – VIDEO

In un video catturato da un drone si vede il momento in cui un grosso squalo bianco punta un gruppo di surfisti e si avvicina minacciosamente.

Tra i video che vanno per la maggiore su internet ci sono quelli relativi ad avvistamenti e attacchi di squali. Nelle ultime settimane gli attacchi di questi temibili predatori marini sembrano essere aumentati, probabilmente perché nelle terre occidentali è tempo di vacanze estive e sempre più turisti si dirigono in località in cui questi vanno a caccia.

I filmati in questione vanno dal semplice attacco ad un peschereccio culminato con uno spavento, come accaduto ad un gruppo di ragazzi a largo del New Jersey, a vere e proprie aggressioni a persone che nuotano in mare: il primo episodio riguarda una ragazza salvata a stento dal padre negli USA, mentre il secondo una turista aggredita e uccisa mentre si trovava in vacanza con la famiglia.

Squalo bianco punta un gruppo di surfisti

L’ultimo video riguardante un incontro ravvicinato tra uno squalo ed un essere umano è stato girato nella baia di Tuncurry Beach, nella Nuova Scozia (Australia). Il filmato è stato ripreso da un drone che stava sorvolando l’incantevole specchio di mare di color turchese. Proprio la limpidezza delle acque che bagnano la costa australiana permettono di vedere con nitidezza i movimenti dello squalo che nuova in profondità: il predatore, attirato dall’odore di un gruppo di surfisti, si avvicina con fare minaccioso alle possibili prede. Nessuno dei presenti si rende conto della minaccia a cui potrebbero andare incontro e anzi sono concentrati alla ricerca di un’onda da cavalcare. Per loro fortuna lo squalo desiste all’attacco e dopo essersi avvicinato cambia improvvisamente direzione.