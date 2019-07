Iker Casillas di nuovo in campo dopo l’infarto: l’annuncio del portiere iberico su Twitter

Casillas di nuovo in campo dopo l’infarto di due mesi fa

L’infarto che ha colpito Iker Casillas il primo di maggio, sembrava essere il punto di fermata della sua lunga e grandiosa carriera. In realtà proprio oggi, 1 luglio, il portiere del F.C. Porto si presenta al raduno pronto a ricominciare una nuova stagione. Prima la preparazione e poi finita l’estate un nuovo avvincente campionato.

Un esempio non solo di grande professionalità, ma anche di forza di volontà di chi ama il proprio sport e la propria professione, tanto che nulla può impedirgli di appendere le scarpette al chiodo. Nel caso di Iker Casillas i guanti.

Iker Casillas le sue parole affidate a Twitter

Il protagonista di quanto stiamo trattando, ovvero Iker Casillas, non si è tirato indietro ai microfoni che lo hanno raggiunto. Inoltre, è stato lui stesso prima di ogni altra intervista a parlare della sua situazione, scrivendo un post pubblico su uno dei social più utilizzati dal mondo degli sportivi, ovvero Twitter.

Questo il suo post

Parole che riempiono di gioia non solo i tifosi del F.C. Porto e quelli del Real Madrid che per molto tempo lo hanno acclamato, ma anche di quelli del mondo dello sport in generale. Da parlare di ritiro definitivo dal calcio dopo il suo infarto, ad essere di nuovo in raduno, è una notizia che ci fa tornare il sorriso.