Immigrati, tensione Germania e Italia: “I tedeschi rimandano qui i migranti sedati”

All’indomani del Caso Sea Watch che ha smosso gli animi dei più coscienti, non potevano mancare forti tensioni tra Germania e Italia.

La critica della Germania all’Italia

Tutto parte da alcune critiche mosse dalla Germania all’Italia. Critiche molto dure e crude su quanto accaduto a Carola Rakete.

Al contempo sono continuati da parte dei tedeschi dei commenti circa la questione dell’immigrazione e della nave carica di migranti. E tra commenti e dichiarazioni severe, si è scatenata la reazione del giornalista Francesco Giorgino.

Il giornalista Giorgino replica alle critiche tedesche

I commenti severi tedeschi hanno portato il giornalista Francesco Giorgino a prendere posizione, rispondendo alla Germania: “Che senso ha contestare all’Italia un comportamento discutibile. Forse in pochi sanno che la Germania ha rimandato in Italia i migranti che erano transitati sul nostro territorio nazionale. E li ha rimandati sedati e a bordo di aerei”. Una pratica non proprio umana, di cui parlammo già qualche settimana fa (nell’articolo: La Germania seda i migranti e li rimanda in Italia. L’accusa del PD: “Salvini fa il bullo con le navi ma lascia gli aeroporti aperti”).

