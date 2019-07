Omicidio a Legnano, ucciso un uomo di 71 anni: forse il figlio dell’anziano è l’autore del delitto

Stamane, a Legnano (provincia di Milano), un uomo di 71 anni è stato ucciso e probabilmente è stato il figlio a commettere il terribile gesto. L’omicidio avrebbe chiuso una violenta lite tra i due

Dramma, questa mattina, a Legnano. Nella cittadina- che si trova in provincia di Milano- un uomo di 71 è morto e probabilmente è stato il suo stesso figlio a ucciderlo. L’anziano ha avuto un litigio con il figlio, intorno alle ore 10:30 di oggi: la lite, divenuta sempre più violenta, sarebbe infine degenerata nell’omicidio del genitore. Il corpo del 71enne è stato rinvenuto nel suo appartamento che si trova tra la via Barbara Melzi e la via Sante Giovannelli.

Omicidio a Legnano, litigio padre-figlio culmina nell’omicidio

Stamane un uomo avrebbe colpito il padre fino a ucciderlo al termine di un grave litigio. È accaduto a Legnano, nell’appartamento della vittima: un anziano signore di 71 anni. Secondo la prima ricostruzione riportata da Today, pare che i due abbiano avuto una discussione che è degenerata nell’omicidio. Nella zona in cui si trova l’appartamento, tra le vie Melzi e Giovannelli, sono intervenute un’automedica e due ambulanze, ma la trafila dei soccorsi non si sono nemmeno potuti attivare perché l’anziano- quando è stato ritrovato- era ormai privo di vita.

Omicidio a Legnano, il figlio della vittima si era barricato in casa

Polizia e Vigili del Fuoco sono stati allertati perché il figlio del 71enne, dopo quanto accaduto, si era barricato in casa. I Vigili del Fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento e hanno individuato il corpo dell’uomo. Per il 71enne, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. L’appartamento è adesso nelle mani della Polizia scientifica, che dovrà effettuare tutti i rilievi necessari per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Maria Mento