Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2019: i Gemelli devono pensare all’amore, il Cancro si difenderà da chi vuole screditarlo

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il segno dell’Ariete deve rivedere alcune posizioni, in amore e sul lavoro, e tra l’altro in questi giorni dovrai stare attento alle persone un po’ folli. A te piacciono i folli, a te piacciono le persone un po’ fuori dalla norma però se ti propongono un lavoro folle, un cambiamento pazzesco, pensaci bene, anche perché è vero che questo è un periodo importante, di grande vantaggio, ma devi evitare degli errori che potrebbero essere un po’ pesanti da superare in autunno. Un po’ caotica la situazione in amore;

Toro. Settimana importante con Venere che da mercoledì inizia un bel transito nel tuo segno. Ricordo a tutti che è arrivato il momento di cambiare, anche se magari non lo si desidera, e in effetti i cambiamenti sono importanti e questa volta il Toro li vive in maniera molto eclatante. Rispetto ad altri segni zodiacali che sono abituati a vivere delle trasformazioni, il Toro che invece cerca di mantenere tutto sotto controllo, adesso– sulla base proprio di queste trasformazioni- è anche un po’ lunatico, spaventato, al punto che (come spiegavo ieri) ci sono anche diversi modi di interpretare questo periodo. C’è chi si ferma e c’è chi invece fa grandi progetti per l’autunno, però un cambiamento in corso;

Gemelli. I Gemelli partono con la Luna nel segno. È una bella grinta, una grande vivacità, una voglia di parlare, parlare per dire tutto quello che non ti sta bene. Quanti Gemelli hanno aperto delle polemiche negli ultimi tempi, e anche chi ha un buon lavoro– che funziona- ora è preoccupato per un rinnovo di contratto. Magari vuole qualcosa in più. Io consiglio di stare al gioco, di non esasperare troppo le tensioni, di non tirare troppo la corda e di pensare ai sentimenti. E storie nate nel mese di giugno possono continuare bene. Giovedì e venerdì saranno giornate importanti;

Cancro. Sei molto motivato. È vero che ci sono tanti ostacoli, però adesso finalmente riesci a fare quello che non hai fatto per molti mesi: dire stop a una collaborazione che non ti piace, iniziare un nuovo percorso professionale. Certo, i nuovi inizi non posso dire che siano splendidi, non tanto a livello di risultati quanto perché ci sono tante persone diffidenti. Tutti coloro che hanno iniziato una nuova mansione, un nuovo progetto, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, hanno dovuto lottare non tanto per fare al meglio quello che gli stato assegnato, quanto per convincere gli altri che non ci sono dubbi sulla persona, sulla capacità di agire. Molti mettono in discussione la tua volontà, la tua voglia di fare. Ti vogliono screditare, ma tu saprai come cavartela.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Settimana importante, preludio di due mesi dominanti: luglio e agosto. È come se avessi la possibilità di salire su un palcoscenico e dimostrare quello che sai fare. è chiaro che se non sai fare piroette è meglio che non ti lasci andare a rischi, altrimenti rischi di cadere, appunto. Però, invece, se sai fare delle cose importanti e sei convinto di quello che pensi, beh, nullaosta a un grande successo personale e a una rinascita che riguarda anche i sentimenti;

Vergine. La Vergine in questa settimana è un po’ sotto tono. È un lunedì confuso. Io mi auguro che negli ultimi due giorni non ci sia stato putiferio in amore o magari, semplicemente, qualche discussione anche benevola. Se tu ritieni, per esempio, che per il bene della coppia si debbano fare delle cose e il partner non è d’accordo, è inevitabile che ci sia qualche contrasto ma insomma non è una situazione che fa pensare alla peggiore delle ipotesi. Da mercoledì, dal punto di vista emotivo, va meglio;

Bilancia. Settimana particolare per la Bilancia che vuole starsene un po’ per conto proprio. In questi giorni io credo che qualche Bilancino (molti Bilancini) se avessero l’opportunità di starsene non dico su un’isola deserta ma su un atollo o comunque- dipende dai gusti- su una baia isolata, ci starebbero per qualche giorno. Se non altro per capire quali sono le persone affidabili e quelle che non lo sono più. Perché sei stato tradito, perché ti sei sentito un po’ messo in mezzo in una situazione particolare, perché in effetti, nell’ambito del lavoro bisogna fare un passo indietro rispetto al passato;

Scorpione. Lo Scorpione sta attraversando una fase importante. Martedì e mercoledì ci sarà un primo indizio di fortuna e poi Venere aiuta tutto il mese. Addirittura qualche Scorpione penserà: “Voglio vivere l’amore senza reticenze”, o magari alla giornata. Chi si è separato non vorrebbe più sposarsi e convivere, però nell’indole dello scorpione c’è sempre l’idea del rapporto fisso e allora si entra in contraddizione perché inconsciamente si dà spazio a persone che non hanno voglia di vivere rapporti duraturi e poi magari si rimproverano queste persone di non essere stabili. Giornate interessanti, comunque, nei rapporti con gli altri.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È un lunedì sotto tono per il Sagittario ma a breve si riguadagna terreno. Ho spiegato anche ieri che se fai la stessa vita, anche se sei in vacanza e ti trovi nello stesso luogo, hai voglia di evadere e di fare cose nuove. Per te l’esplorazione è importante. È un momento utile per i sentimenti e addirittura chi è solo, chi cerca l’amore, tra luglio e agosto avrà una bella sorpresa. Attenzione a qualche bugia che è saltata fuori di recente, che è stata scoperta;

Capricorno. Il Capricorno parte con qualche dubbio che può riguardare proprio le relazioni interpersonali e qui ci saranno diverse scelte, anche perché non è che tutti i Capricorno la pensano allo steso modo. Diciamo: la base è stop alle relazioni inutili, questo è il pensiero di fondo. Poi c’è chi cerca di non litigare con il partner, c’è chi si allontana, c’è chi invece vuole stare da solo. Diverse le sfumature perché diversi sono anche gli stili di vita, le scelte fatte nel passato. Non riesci facilmente a superare delle situazioni che riguardano la vita privata, però quando finalmente ce la fai non vedi più quella stessa persona- che magari ti ha provocato problemi- come prima;

Acquario. L’Acquario vive un periodo confuso, in cui bisogna cercare di stare attenti soprattutto ai soldi e proprio per motivi economici c’è chi ha dovuto ridurre le spese, chi ha trasferito magari il proprio studio, il proprio ufficio in casa. Altri invece, se hanno un’azienda, sono pronti a fare dei tagli. È un momento particolare, in cui anche dal punto di vista sentimentale stai cercando di ritrovare un po’ di tranquillità. Mi raccomando: cerca di passare questo periodo senza esser troppo polemico;

Pesci. In questa prima giornata del mese potresti ancora risentire di qualche momento di tensione, ma l’amore chiede di più, offre di più. Sarà proprio il settore sentimentale a prendere il sopravvento sul resto in questo particolare mese di luglio, mentre ancora un po’ di attenzione ci vuole ancora per questioni legali, soprattutto se riguardano soldi, spese, cose che devi cercare di mettere a posto. Cerca di tornare a ragionare in maniera più serena se agli inizi dell’anno c’è stata una piccola crisi sentimentale. In realtà in questi giorni qualche Pesciolino pensa di essere stato bistrattato in amore. L’indifferenza di una persona può colpirti.

