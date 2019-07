Si apre voragine nella strada: nel napoletano, una strada è sprofondata. Inghiottito un camion dei rifiuti

Un camion della spazzatura è sprofondato in una voragine che, all’improvviso, si è aperta in una strada di Casoria, nel napoletano. Sette palazzi sono stati evacuati

All’improvviso, una voragine apertasi di colpo ha distrutto la strada e ha inghiottito un camion dei rifiuti. È successo in Largo San Mauro, a Casoria (provincia di Napoli), e in questo preciso momento sono ancora in atto i soccorsi guidati dai Vigili del Fuoco. Si sta lavorando per tirare fuori il camion dall’enorme buco che si è aperto nell’asfalto. Coinvolte anche le palazzine circostanti perché si è resa necessaria l’evacuazione di sette edifici.

Una voragine profonda decine e decine di metri quella che stamane si è aperta nei pressi della Basilica di San Mauro a Casoria, nel napoletano, e non certo senza conseguenze. La strada ha inghiottito un camion della spazzatura che stava passando di lì proprio in quegli istanti. Già da qualche ora i Vigili del Fuoco sono al lavoro sul posto e ci sono buone notizie per l’autista del camion: l’uomo è stato salvato e adesso si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

