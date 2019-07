Sp58: incidente tra due auto provoca una vittima, morto il 19enne Samuele

Ennesimo incidente stradale scuote una comunità per la tragica perdita di una persona. Stavolta siamo a Novello, dove nel pomeriggio di oggi lunedì 1° luglio, un terribile tamponamento tra due auto lungo la SP58, ha causato la morte di un giovane di soli 19 anni.

Lo scontro frontale

L’episodio ha visto due auto coinvolte in uno scontro frontale. A causa dell’impatto perde la vita un ragazzo Samuele Vaira, di 19 anni, originario della frazione Vergne di Narzole. Coinvolto nell’incidente anche un secondo uomo, come spiega anche ‘Targatocn’, immediatamente ricoverato presso l’ospedale di Alba in codice verde.

A causa dell’incidente le autorità hanno ritenuto opportuno chiudere la provinciale, anche per rendere più fluente e tempestivo l’intervento dei soccorsi.

Le indagini e il cordoglio del sindaco di Narzole

Accorsi sul posto anche i vigili del fuoco coadiuvati dalle squadre di Dogliani e Alba, i carabinieri e l’emergenza sanitaria. Tutti i rilievi del caso saranno effettuati per cercare di portare alla luce il reale accadimento dei fatti.

Dal suo canto il primo cittadino di Narzole, Federico Gregorio, ha espresso tutto il suo cordoglio. “La notizia ha lasciato tutta la nostra comunità incredula ed esterrefatta – ha detto Federico Gregorio. In paese ci si conosce tutti e bene, e abbiamo sperato fino all’ultimo che la notizia non fosse confermata: non ci sono altre parole, se non preghiere da rivolgere alla famiglia di Samuele”.