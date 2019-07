Tre morti in tre giorni a Poggioreale, la penitenziaria: “Estate calda e preoccupante”

Tre morti in tre giorni presso il carcere di Poggioreale a Napoli.

Stavolta a morire è stato un 50enne, detenuto nel reparto Firenze: l’uomo – in carcere da un anno – si è tolto la vita.

Si tratta del secondo suicidio: alle 3 di sabato un’altra persona si era tolta la vita, mentre ieri pomeriggio alle 16 è morto un uomo per cause naturali.

E’ evidente che ci sia una emergenza, come per altro riportato dall’Osapp (l’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che ha riportato il decesso.

“Purtroppo la realtà del ‘Salvia’ non fa sconti a nessuno, l’istituto penitenziario è il più grande e più affollato d’Italia, con circa 2300 detenuti in conta e diversi reparti in ristrutturazione per gravi carenze sulla sicurezza, con personale di Polizia Penitenziaria in sottorganico di circa 200 unità”: sono le parole dei segretari del Sindacato.

Tre morti in tre giorni a Poggioreale: “Avevamo avvertito il Governo che sarebbe stata una estate calda”

I due sindacalisti hanno quindi hanno aggiunto di aver già avvertito il Governo circa la situazione critica: “Una realtà molto difficile e complessa così come da noi denunciato più volte, avvertendo il Governo che si sarebbe trattato di una estate calda e preoccupante nel penitenziario partenopeo”.

E se i segretari parlano di estate calda a livello metaforico, parlano poi di caldo in senso stretto: “molti suicidi sono frutto di sconforto e gravi realtà esterne familiari (tradimenti, difficoltà economiche, perdite di parenti, eccetera) che si amplificano con la realtà carceraria, caldo e assembramento di uomini in pochi metri quadrati intensificano la disperazione amplificando il disagio”.

Da qui la richiesta al Governo di intervenire: “L’Osapp da sempre vicina ai poliziotti penitenziari rappresentati dal regionale campano Vincenzo Palmieri e dal segretario provinciale di Napoli Luigi Castaldo, non può esimersi dal lanciare un grido di allarme al Governo attuale, affinché intervenga con celerità con un massiccio e congruo sfollamento detenuti e in un rimpiazzo delle unità di polizia penitenziaria mancanti, nonché in un incremento di psicologi, di educatori, di medici, di infermieri e altre figure professionali utili, in maniera tale d’avere un controllo capillare e coscienzioso della situazione”.

Perché il tremendo disagio vissuto dai detenuti è vissuto – con le debite proporzioni – anche dai poliziotti: “Questa triste realtà non ha poca influenza sugli stati d’animo dei poliziotti penitenziari che da sempre con i pochi mezzi disponibili hanno sempre salvato vite umane e sono stati sempre i primi interlocutori e laddove possibile risolutori dei disagi rappresentati dai ristretti. Al tutto andrebbe aggiunto una diversa disciplina ed organizzazione del regime penitenziario abbinate ad una struttura a norma”.