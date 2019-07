Alessandro Cattelan condurrà Sanremo 2020? Le parole del conduttore – VIDEO

Alessandro Cattelan prossimo conduttore di Sanremo 2020?

Manca ancora molto alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma si inizia già a pensare a chi potrebbe condurre il Festival della canzone italiana, tra i papabili nomi spunta anche quello di Alessandro Cattelan.

In un’intervista rilasciata a La Stampa il noto conduttore di X Factor in merito alla possibilità di vederlo a Sanremo nei panni di conduttore ha detto: “Io a Sanremo 2020? Diciamo che se ne parla. E la cosa mi fa piacere. Posso dire che in questo periodo le proposte non mancano”.

Sarà davvero lui il conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte