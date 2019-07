Bimba morta annegata a Bologna: tragedia sul fiume Reno

Tragica fatalità a Bologna lascia attonita il paese. In prossimità del fiume Reno una bimba di sette anni è morta annegata per cause ancora da stabilire.

Bimba morta annegata: l’incidente e le prime ricostruzioni

L’episodio che è costato la vita alla piccola è accaduto oggi, martedì 2 luglio, intorno alle 13. La bambina era con il suo campo estivo presso la località Molino del Pallone, situata a ridosso tra Emilia Romagna e Toscana. Nel giro di qualche minuto la piccola si è ritrovata in circa mezzo metro d’acqua, anche se i motivi ancora non sono stati espletati e chiariti dalle autorità.

Secondo le prime ricostruzioni avute da isolate informazioni di chi fosse presente la bimba si trovava lì con il suo centro estivo in compagnia dei coetanei e degli accompagnatori. Dunque non erano presenti i genitori della piccola, come invece si sospettava.

Inutili gli interventi dei soccorsi

La piccola, nata in Italia da genitori nigeriani e residenti in provincia di Pistoia, era in procinto di fare il bagno nel parco fluviale lungo quando nel giro di qualche minuto tutto si è ribaltato. Pur essendo stati pochi i secondi in cui è rimasta sotto, la piccola era in pessime condizioni.

L’intervento dei soccorsi del 118 è stato tempestivo, grazie anche all’uso concomitante di elisoccorso, ad automedica di Marano e dell’ambulanza di Porretta. Tuttavia la piccola di sette anni è stata trovata priva di sensi ed è morta durante il trasporto presso il più vicino Ospedale. Ad indagare sull’accaduto ora ci sono i Carabinieri.