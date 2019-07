Chi è Valentino Lazaro, nuovo acquisto dell’Inter (ma simpatizzante del Milan)?

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter.

Ma chi è Valentino Lazaro, si saranno chiesti in molti?

Classe ’96, è un esterno di centrocampo adattato al ruolo dopo aver iniziato la carriera sulla trequarti (ma, secondo Wikipedia, può essere addattato in molteplici ruoli, ivi compreso il ruolo di terzino. Per questo qualcuno online ha azzardato paragoni con Dalbert).

E’ un giocatore estroso, come potete vedere da voi nel video che vi proponiamo in coda, abile nel dribbling e con un buon piede (si notino anche i parecchi cross, pennellati con precisione). In qualche articolo qualcuno scrive che la sua forma di giocare sembra quella di un calciatore controllato da un bimbo di 10 anni che gioca alla Playstation, magari però si tratta di un’affermazione ingenerosa.

Ha una discreta esperienza internazionale, tra le presenze con la nazionale austriaca e le presenze con Hertha Berlino e Red Bull Salisburgo nelle competizioni continentali.

Figlio di padre greco e madre angolana (emblema del melting pot che vuole l’Austria – e la nazionale austriaca – colma di figli di immigrati), Valentino Lazaro è riportato come simpatizzante del Milan.

Giunge all’Inter, stimolato dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte (come dichiarato dall’agente del calciatore a FcInter1908: “Alla fine abbiamo scelto l’Inter. L’intero pacchetto ci ha convinto: il club, i tifosi, la Champions League, la città, ma la ragione principale è stata avere Conte come allenatore. Lui può portare Valentino a un livello molto più alto come giocatore”).

Farà vedere le sue skill anche in maglia nerazzurra?