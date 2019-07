Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 2 luglio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 2 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 2 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il secondo episodio della serie tv “The Resident”. In seconda serata, il film “Una tata sotto copertura”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio di “Squadra Speciale Cobra 11”. A seguire, il film “Piazza Giochi”.

Su Rai 3 va in onda la seconda puntata di “Storie maledette”, dedicata al caso di Marco Vannini. Subito dopo, il film “Dove non ho mai abitato”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Freedom-Oltre il confine”, seguita da una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, la serie tv “Rosy Abate”. In seconda serata, il film “Baby sellers – Bambini in vendita”.

Su Italia 1 va in onda il film “Transformers 3”: Shockwave governa Cybertron, mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.Subito dopo, il film “Creature del terrore”.

Su La 7 va in onda il programma di attualità e politica “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc – #Mexico”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film cult “Fantozzi in Paradiso”: ottavo film della serie. Stavolta, Fantozzi muore e va in paradiso.

Rai 1

21:20 The Resident

23:30 Una tata sotto copertura (film)

Rai 2

21:20 Squadra Speciale Cobra 11

23:30 Piazza Giochi (film)

Rai 3

21:20 Storie maledette

23:00 Dove non ho mai abitato (film)

Rete 4

21:10 Freedom-Oltre il confine

23:30 Confessione reporter

Canale 5

21:20 Rosy Abate

23:30 Baby sellers – Bambini in vendita (film)

Italia 1

21:20 Transofmers 3 (film)

23:30 Creature del terrore (film)

La 7

21:20 In Onda

23:30 Propaganda Doc – #Mexico

Maria Rita Gagliardi