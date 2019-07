Meteo shock in Messico, una grandinata record si è abbattuta sul Paese centroamericano

Una grandinata dalla portata apocalittica si è abbattuta sul Messico e ha sommerso la capitale dello stato di Jalisco, Guadalajara. Il fenomeno si è verificato con temperature di 31°

Grandinata che ha dell’incredibile in Messico: a Guadalajara, la capitale dello Stato di Jalisco, la grandine si è compattata e ha sommerso le automobili per due metri. La città si trova a poco più di 1500 metri di altitudine sul livello del mare, e questo fa sì che spesso si verifichino fenomeni similari. Il punto è che, due giorni fa, la grandinata record è arrivata con temperature che si aggirano intorno ai 31°.

Grandinata record in Messico, parla il Governatore: “E poi ci si chiede anche se il cambiamento climatico sia reale”

La grandinata di domenica ha fatto sentite i suoi effetti a Guadalajara, e non solo in termini di disagio per i suoi abitanti. Sono stati danneggiati quasi 200 immobili tra case e negozi. Almeno 50 vetture sono state o trascinate via o sepolte dal ghiaccio. Enrique Alfaro, il Governatore dello Stato di Jalisco, si è espresso su Twitter: “E poi ci si chiede anche se il cambiamento climatico sia reale. Questi sono fenomeni naturali mai visti prima. In coordinamento con l’esercito messicano e le autorità municipali di Guadalajara e Tlaquepaque, il governo di Jalisco sta lavorando alla pulizia e alla rimozione della grandine sulle strade pubbliche, nonché al sostegno dei cittadini che hanno subito danni alle loro case”.

