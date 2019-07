Gli levano il PC e tenta il suicidio: hikikomori italiano di Torino in fin di vita. Ma chi sono gli hikikomori?

Un giovane ragazzo torinese di 19 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal quinto piano della sua abitazione. La causa del gesto è il divieto imposto dalla madre di utilizzare il PC. Il ragazzo è un hikikomori, cioè una persona che vive perennemente davanti al PC.

Il ragazzo è affetto dalla sindrome di Hikikomori, cioè vive perennemente davanti al PC: qui trascorre tutto il proprio tempo, escludendosi volontariamente da qualsiasi tipo di vita sociale.

Dopo l’ennesima lite, la mamma avrebbe cercato di allontanare il figlio dal computer, afferrando la tastiera dalla scrivania. Il ragazzo, preso dallo sconforto, si è lanciato immediatamente dal balcone. Sul posto sono immediatamente intervenute le forse dell’ordine e il 118. Il ragazzo ora è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Cto con prognosi riservata.

La sindrome di Hikikomori è una condizione di isolamento volontario, che riguarda molti ragazzi che hanno scelto di vivere la loro vita chiusi in camera davanti al proprio PC o allo smartphone. Questi ragazzi rifiutano ogni aiuto, non hanno amici e lavoro e non frequentano nessuno, avendo deciso di non relazionarsi più con il mondo esterno; essi parlano con difficoltà anche con parenti e genitori: per loro Internet è l’unico contatto sociale rimasto.

In Italia gli hikikomori risultano essere addirittura 100 mila persone di età compresa fra i 15 e i 30 anni. Il fenomeno è diffuso in tutte le economie sviluppate del mondo.