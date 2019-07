Mondiali di calcio femminile: dove vedere Inghilterra-USA e Olanda-Svezia

I mondiali di calcio femminile giungono alle semifinali, dove si possono vedere le gare?

Al via le semifinali dei mondiali di calcio femminile. Oggi 2 luglio andrà in scena Inghilterra-Usa, la cui telecronaca per Sky sarà affidata a Andrea Marinozzi con il supporto tecnico di Carolina Morace.

Olanda-Svezia che si giocherà domani 3 luglio, avrà invece come telecronista Gaia Brunelli e al supporto tecnico Martina Angelini. A Lione come inviata sul campo è stata mandata Giorgia Cenni.

Entrambe le gare cominciano alle 21, ma il collegamento avverrà almeno trenta minuti prima sul canale 202 Sky Sport Mondiali.

Inghilterra-Usa e Olanda-Svezia: i match ai raggi x

Inghilterra-Usa è sicuramente la semifinale i cui riflettori sono puntati su Ellen White e Alex Morgan, le due giocatrici che si contendono a suon di gol la classifica marcatori. Attualmente dividono il primato a 5 gol con Sam Kerr dell’Australia, che però è stata eliminata dal torneo.

Olanda-Svezia è un match che vede a confronto le campionesse europee contro la vera rivelazione di questo mondiale. La nazionale scandinava ha infatti eliminato nei quarti la Germania, nazionale che era considerata tra le favorite per la vittoria finale.

Mondiali di calcio femminile: la copertura completa delle gare valide per le semifinali

Oltre che su Sky Sport Mondiali al canale 202, le semifinali dei mondiali di calcio femminile saranno visibili anche su altre piattaforme.

Sempre in merito a Sky, per chi non avesse la possibilità di vedere la partita in televisione, potrà contare sull’app Sky Go. Attraverso questa applicazione infatti, si potranno vedere le gare da pc, smartphone e tablet.

Le sfide che riguardano la fase finale dei mondiali di calcio femminile saranno trasmesse anche su due canali Rai: Rai Sport e Rai Play.