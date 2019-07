Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2019: l’Ariete è arrabbiato, i Bilancia devono evitare crisi sentimentali

Martedì 2 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quando ci sono problemi che non si risolvono, quando senti che alcune persone non ti danno retta, ti arrabbi giustamente e pretendi attenzione. Ecco che martedì e mercoledì sono delle giornate in cui qualcosa non va, e questo vale anche per la famiglia, per l’amore, quindi non sono situazioni irreparabili però che tu possa alzare la voce è più probabile. Un po’ di maretta;

Toro. Solitamente hai paura dei grandi cambiamenti ma Urano, che è entrato nel tuo segno da marzo, dice che non puoi più restare fermo. Naturalmente ognuno ha la propria storia, ognuno ha la propria vita esistenza, per cui c’è chi il cambiamento lo ha visto imposto dal destino, c’è chi lo sta cercando e c’è chi– come si dice dalle mie parti- si deve dare una mossa, nel senso che comunque dopo una certa staticità adesso finalmente si riparte, ci si rimette in gioco. E qui metto in evidenza anche quelli che magari hanno un’attività che hanno parcheggiato, e che adesso ha bisogno di un risveglio, un risveglio che sarà in questo periodo programmato in vista dell’autunno. Il fine settimana porta anche un recupero sentimentale importante. Luglio è un mese bello per i sentimenti;

Gemelli. Ascoltare la voce del cuore è meglio che ascoltare la voce di un padrone o comunque di un qualcuno che vuole fare la voce grossa su di te. In questo periodo è probabile che la maggioranza dei Gemelli sia in pieno scontro con l’autorità, e se questa autorità è rappresentata da un capo, da un collega imperioso, da qualcuno che ha modo di modificare contratti e accordi, insomma: in questi casi bisogna stare attenti. Chi è impegnato con lo studio deve risolvere un problema. Recuperare il tempo perduto? Non è così facile, per cui io credo che in questo periodo è probabile che ci sia una sorta di scelta da fare. Chi può aspettare fino all’autunno sarà premiato, chi non può aspettare forse già da ora deve dire stop;

Cancro. Al momento le questioni pratiche sono un po’ più complesse. Sei giudicato quotidianamente. Tu sei una persona molto sensibile, sei una persona molto profonda, umanamente molto valida e per questo motivo non affronti mai le cose con superficialità. E pensare che di fronte a questa tua grandezza d’animo qualcuno dice “Ma la prendi un po’ troppo sul serio, “Ma cerca die essere un po’ più sorridente”, ma è difficile quando si ha un animo così sensibile. Dichiarazioni d’amore aperte in questo periodo. Pesci, Cancro, Scorpione, Vergine segni di riferimento.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il leone è una settimana media perché il meglio lo avremo da fine luglio a tutto agosto. Ad ogni modo questo è un periodo in cui comandi tu, in cui puoi agire per il meglio. Se c’è un problema di base devi cercare di risolverlo. Essere iperattivi non aiuta, anche se in questo periodo tu vuoi fare tante cose in poco tempo. Cerca di non sbagliare perché chi fa le cose di corsa rischia di commettere degli errori. Sia sul lavoro che in amore recupero;

Vergine. Non mi stancherò mai di ripetere che devi fare piani importanti, in vista anche dell’autunno. Però attenzione: non è questo il momento per partire con delle imprese ma solo per definirle. In amore c’è più tranquillità ma mi chiedo che cosa sia accaduto a giugno, mese che ha portato se non un disamore, un allontanamento, quantomeno una mancanza di comunicazione;

Bilancia. Martedì e mercoledì sono due giornate un po’ pesanti perché c’è un passato difficile da cancellare, perché ci sono delle tensioni che riguardano anche la vita sentimentale. Diciamo che una storia potrebbe mostrare punti deboli e allora al momento è molto importante evitare crisi. Se non è un problema di crisi è un problema di lontananza, perché magari tu adesso sei preso da tante situazioni diverse, magari devi già programmare cosa farai in autunno e questo costa un po’ di stress. C’è una persona che può tendere i tuoi nervi. Nuove collaborazioni oppure nuovi collaboratori attorno a te;

Scorpione. Lo Scorpione può riconfermare un accordo, sottoscrivere un patto, oppure adesso vuole vederci più chiaro in una questione che ultimamente è cambiata all’improvviso. Questo è un momento di assegnazione di compiti non proprio entusiasmanti oppure– come spiegavo qualche giorno fa- ci sarà una persona che penserà di aver fatto un passo indietro o di non essere promossa. Eppure c’è stata tanta buona volontà, tanta voglia di fare. Hai la spiacevole sensazione di non essere stato capito. Sabato e domenica giornate migliori per l’amore. Luglio mese importante anche per le occasioni part-time.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario tra luglio e agosto vivrà una bella rinascita. Agosto è un mese importante. Vi dico subito, a distanza di tempo perché insomma c’è tutto il tempo per organizzarsi, che la prima settimana di agosto sarà molto influente, quindi sin da questa prima settimana di luglio bisogna agire in modo tale da arrivare pieni di risorse, di buona volontà, di occasioni al prossimo mese. Probabile anche che in questi giorni ci siano delle situazioni di lavoro che non ti piacciono del tutto, però sei sempre protetto, quindi alla fine si cade in piedi. Da questi giorni si può rilanciare una sfida sentimentale;

Capricorno. Il Capricorno vive due giornate agitate, così potrebbe trovarsi di fronte a molte tensioni. Le persone che cerchi di gestire sono tante. Sappiamo che il Capricorno vuole organizzare la vita agli altri, anche perché un po’ non si fida degli altri e pensa che chi fa da sé fa per tre, però quando le persone pesano un po’ troppo sulla tua vita inevitabilmente c’è un calo, anche a livello fisico. Cerca di essere prudente;

Acquario. L’Acquario ha bisogno di un p’ di attenzione, ma in questi giorni c’è una sorta di rivalutazione delle tue forze. Diciamo che questo è un momento in cui l’Acquario capisce cos’è importante nella vita e quindi se negli ultimi tempi ha pensato di essere molto importante, o comunque di fare il bello e il cattivo tempo, adesso sa che non è così, che i cambiamenti nell’ambito personale, dell’amore, del lavoro, possono nascere anche grazie a modifiche esterne che non sono controllabili. Giovedì e venerdì giornate da prendere in considerazione solo per fare le cose più importanti. Molti Acquario, contrariamente al proprio carattere che è generoso, adesso stanno chiudendo il portafogli e stanno esaminando con molta attenzione le spese che sono da fare e quelle che non sono da fare;

Pesci. Di tempo ne è passato parecchio dalla grave crisi d’amore che qualcuno ha vissuto agli inizi della primavera o peggio tra dicembre e gennaio. Ora, se questa crisi ha portato una separazione, bisogna andare oltre, avere fiducia nell’amore: luglio è un mese che porta successo. Se invece questa soluzione drastica non c’è stata, quindi forse hai solo vissuto un allontanamento da qualcuno, a luglio ti verrà voglia di recuperare il rapporto. Così molte persone nate sotto il segno dei Pesci potrebbero anche accettare delle scuse. Se pensi che una persona sia stata lontana da te adesso puoi farglielo capire e magari questa persona ti chiederà scusa, oppure rinnovi tutta la tua vita. Emozioni importanti ma soprattutto intuizioni importanti in vista di una situazione astrologica che sarà molto valida per chi vuole iniziare un nuovo lavoro, magari per chi vuole prendere le redini del proprio destino nelle mani. Ci sono delle occasioni in più.

